​COMSATS впервые в Казахстане

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Раушан Шулембаева

В Казахском национальном университете им. аль-Фараби 3–4 апреля состоится XXI заседание Координационного совета Комиссии по науке и технологии для устойчивого развития на юге (COMSATS). Такая встреча впервые проводится не только в Казахстане, но и на постсоветском пространстве.

КазНУ им. аль-Фараби – единственный из вузов СНГ, который является членом этой авторитетной международной межправительственной организации, объединяющей 25 стран Азии, Африки и Латинской Америки. Казахстанский вуз активно участвует в совместных образовательных и научно-исследовательских проектах COMSATS.

В предстоящем заседании примут участие более 50 известных зарубежных экспертов и ученых, руководители ведущих мировых научно-исследовательских цент­ров и университетов.

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