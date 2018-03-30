​COMSATS впервые в Казахстане

В Казахском национальном университете им. аль-Фараби 3–4 апреля состоится XXI заседание Координационного совета Комиссии по науке и технологии для устойчивого развития на юге (COMSATS). Такая встреча впервые проводится не только в Казахстане, но и на постсоветском пространстве.

КазНУ им. аль-Фараби – единственный из вузов СНГ, который является членом этой авторитетной международной межправительственной организации, объединяющей 25 стран Азии, Африки и Латинской Америки. Казахстанский вуз активно участвует в совместных образовательных и научно-исследовательских проектах COMSATS.

В предстоящем заседании примут участие более 50 известных зарубежных экспертов и ученых, руководители ведущих мировых научно-исследовательских цент­ров и университетов.