Cорвался бой Куата Хамитова с Акопом Степаняном

Фото: instagram.com/kuat__khamitov

Поединок казахстанского бойца смешанных единоборств Куата Хамитова (24-6) против россиянина Акопа Степаняна (27-12) не состоится, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Бой должен был пройти 16 марта в Атырау.

Пресс-служба лиги "Mergen Fighting Championship" проинформировала, что Степаняна не пропустили в аэропорту из-за ареста счета. Ему уже ищут замену.

Ситуацию прокомментировал сам Акоп: "К сожалению, наш бой с Куатом не состоится по определенным, непредвиденным причинам. Приношу свои извинения организации, болельщикам и сопернику за сорванный бой. Я обещаю, что на следующий турнир обязательно приеду и разделим клетку с Куатом, покажем долгожданный, зрелищный бой. Всем удачи!"

Напомним, в сентябре прошлого года у Хамитова уже срывался бой, а перед этим он отметился победой над российским файтером.