COVID-19 не помешал росту рынка микрокредитования в Казахстане
COVID-19 не стал препятствием для роста рынка микрокредитования, несмотря на временный спад во втором "карантинном" квартале. В целом за три квартала текущего года объем выданных микрокредитов увеличился на 12% в сравнении с прошлогодними показателями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Finprom.kz.
На конец третьего квартала текущего года в Казахстане зарегистрировано 1038 микрокредитных организаций – на 12,7% меньше, чем годом ранее.
Действующих микрокредитных организаций в РК 588 единиц – на 2,5% меньше по сравнению с прошлым годом, из них активных – 353, их количество незначительно увеличилось – на 0,6% за год.
Большинство активных микрокредитных организаций зарегистрировано в городах: 312 компаний – на 3,3% больше по сравнению с прошлым годом; в то же время в сельской местности работает лишь 41 МКО, при этом их количество за год сократилось на 16,3%.
Больше всего активных МКО находится в мегаполисах РК: в Алматы – 77, в Нур-Султане – 38, в Шымкенте – 29.
Заметное количество активных МКО расположено также в Карагандинской и Кызылординской областях – по 28 организаций. В остальных регионах их количество варьируется от 6 до 23 МКО.
За три квартала текущего года микрокредитными организациями было выдано займов на 368,6 млрд тг – на 11,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост отмечается, несмотря на заметный спад объема выданных микрокредитов во втором квартале текущего года: всего 87,7 млрд тг, на 10,5% меньше по сравнению со вторым кварталом 2019 года и на 28,6% – по сравнению с прошлым кварталом 2020-го
Почти 98% объема микрокредитов в текущем году было выдано физическим лицам: 359,9 млрд тг – на 27,9% больше, чем в прошлом году. Лишь 8,8 млрд тг приходится на юридических лиц (–82,2%).