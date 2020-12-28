Экономика
COVID-19 не помешал росту рынка микрокредитования в Казахстане
COVID-19 не стал препятствием для роста рынка микрокредитования, несмотря на временный спад во втором "карантинном" квартале. В целом за три квартала текущего года объем выданных микрокредитов увеличился на 12% в сравнении с прошлогодними показателями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Finprom.kz.

На конец третьего квартала текущего года в Казахстане зарегистрировано 1038 микрокредитных организаций – на 12,7% меньше, чем годом ранее.

Действующих микрокредитных организаций в РК 588 единиц – на 2,5% меньше по сравнению с прошлым годом, из них активных – 353, их количество незначительно увеличилось – на 0,6% за год.

Большинство активных микрокредитных организаций зарегистрировано в городах: 312 компаний – на 3,3% больше по сравнению с прошлым годом; в то же время в сельской местности работает лишь 41 МКО, при этом их количество за год сократилось на 16,3%.



Больше всего активных МКО находится в мегаполисах РК: в Алматы – 77, в Нур-Султане – 38, в Шымкенте – 29.

Заметное количество активных МКО расположено также в Карагандинской и Кызылординской областях – по 28 организаций. В остальных регионах их количество варьируется от 6 до 23 МКО.



За три квартала текущего года микрокредитными организациями было выдано займов на 368,6 млрд тг – на 11,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост отмечается, несмотря на заметный спад объема выданных микрокредитов во втором квартале текущего года: всего 87,7 млрд тг, на 10,5% меньше по сравнению со вторым кварталом 2019 года и на 28,6% – по сравнению с прошлым кварталом 2020-го

Почти 98% объема микрокредитов в текущем году было выдано физическим лицам: 359,9 млрд тг – на 27,9% больше, чем в прошлом году. Лишь 8,8 млрд тг приходится на юридических лиц (–82,2%).



Популярное

Все
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Почему нельзя бороться с инфляцией и одновременно стимулировать рост экономики в Казахстане
Что стоит знать казахстанцам о грядущих изменениях Конституции
Как сегодня живет аул детства выдающегося ученого Каныша Сатпаева
Казахстан узнал соперников по финальной части Кубка Дэвиса
Назначены новые заместители председателя Ассамблеи народа Казахстана
Открыто о реформах
Что станет основой для построения Второй республики в Казахстане
Правящей партии в Казахстане предстоит пройти настоящий стресс-тест без Токаева
Более 11 млрд тенге могли нерационально потратить в Шымкенте за три года
Не забыть о налогах и провести платежи дистанционно поможет бизнесменам новое приложение
Подросток оскорбил одноклассницу в WhatsApp: 2 млн тенге взыскали с родителей обидчика
Сильная армия – сильный Казахстан
В контейнер или мимо?
Пропагандистские СМИ – прямой путь к средневековью
Вооруженную охоту на скот устраивали барымтачи в Алматинской области
От Москвы до Берлина
Лаборатория на свежем воздухе
Шаг вперед, два назад
Не все так просто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Как формировались новые вооруженные силы Казахстана
40 млн тенге исчезли с банковского счета жителя Павлодара после звонка из "банка"
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
Миллионы пострадавших и надежда на затишье перед Пасхой – обзор ситуации в Украине
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Акмолинец лишил носа свою сожительницу из-за ревности
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Определены условия и порядок размещения Тюркской академии в Казахстане
Токаев дал ауызашар для постящихся в Рамазан
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников

Читайте также

Экономика
Почему нельзя бороться с инфляцией и одновременно стимулиро…
Правительство , Экономика
О внедрении стандартов ОЭСР высказался Премьер-министр РК
Экономика
Меры по демонополизации экономики Казахстана рассмотрели в …
Экономика
Нацбанк Казахстана ожидает рост инфляции во втором квартале…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]