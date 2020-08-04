COVID-19: новая статистика

Об этом заявила руководитель странового офиса ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль, комментируя объединение статистики по коронавирусной инфекции и пневмониям в Казахстане.

– Это чрезвычайно важный шаг для стандартизации сбора данных. Процесс реклассификации может показать всплеск случаев COVID-19, позволит правильно распределить ресурсы, более точно спланировать ответные меры на национальном и местном уровнях. Мы видим, какие невероятные усилия прилагают работники здравоохранения, и мы высоко оцениваем это, а также отмечаем, что сегодня люди лучше осведомлены о профилактических мерах, – отметила Кэролайн Кларинваль.

Напомним, в Казахстане было принято решение объединить статистические данные по COVID-19 и пневмониям с 1 августа 2020 года.

– Многие задаются вопросом, почему ВОЗ сообщила об этом 18 июля, а Казахстан начнет объединять статистику только с 1 августа? Причина одна: нам необходимо было не менее двух недель на то, чтобы разработать алгоритм кодировки и инструкции для обеспечения достоверности системы учета пациентов, настроить действующую информационную систему, обучить медицинский персонал по всей стране правильно вводить новые данные. Это очень сложный и энергоемкий процесс, – прокомментировал министр здравоохранения Алексей Цой на онлайн-брифинге в СЦК.

Отныне Казахстан перешел к учету случаев COVID-19 по новым кодам международной классификации болезней.

– Хочу особо подчеркнуть важность принятия этого решения. Данный подход позволит делать правильные прогнозы относительно заболеваемости, адекватно планировать необходимые ресурсы, – подчеркнул Алексей Цой в ходе брифинга.

При объединении статистики будет зафиксирован рост еже­дневных случаев заболевания. Повлияет ли это на вопрос прод­ления карантина после 17 августа? Отвечая на этот вопрос, министр отметил, что ситуация постоянно анализируется. При этом очень важна динамика прироста заболевания либо ее снижение.

Также министр здравоохранения прокомментировал, будет ли Минздрав учитывать случаи для выплаты компенсации медработникам, выявленным до объединения статистики по COVID-19 и пневмонии.

– Мы над этим работаем и обязательно тщательно разберемся с каждым случаем по отдельнос­ти. Пусть никто из наших коллег по этому поводу не переживает, – отметил министр.

По словам Алексея Цоя, пик заболеваемости коронавирусом в Казахстане прошел. Тем не менее он призвал соблюдать карантинные меры и масочный режим.

С учетом международного опыта в действующие правила внесены новые поправки в части не ношения масок детьми до 5 лет; лицами, занимающимися индивидуальными и групповыми занятиями спортом не более 5 человек, а также в общепите при приеме пищи. Этим группам можно находиться без масок, но нужно соблюдать социальное дистанцирование.

Глава Минздрава отметил, что благодаря усилению санитарных требований за последние 3 недели отмечается снижение заболеваемости населения во всех регионах. В среднем по стране ежесуточный прирост заболевае­мости снизился почти в 2 раза.

Кроме того, удалось уменьшить загруженность инфекционных и провизорных коек. Сегодня стацио­нары заняты всего на 34%. Также министр здравоохранения рассказал, когда ожидается вторая волна заболеваемости и насколько готова к этому система здравоохранения.

– Прогнозировать в отдаленной перспективе всегда очень сложно. В целом, по ситуации в мире, у нас ежегодно на осенне-зимний период приходится подъем острых рес­пираторных инфекций гриппа. К возможному развитию событий готовимся. Запланирована сезонная вакцинация от гриппа, – сказал министр.

Он отметил, что резервные койки находятся в «полной бое­вой» готовности. Кроме того, дополнительно закупаются запасы по ПЦР-тестам.

Один из ключевых факторов – соблюдение санэпидрежима. Если люди не будут носить маски, если не будет дистанцирования, если граждане не будут соблюдать прос­тые санэпидтребования, то вторая волна начнется гораздо раньше – не осенью, а в конце августа.

Может «нарисоваться» и другой сценарий.

– Пока прогнозно мы готовимся к осенне-зимнему периоду, как и во всем мире. Готовим систему здравоохранения, и сейчас уже практически в 3 раза увеличили коечные мощности от того, что было. Если произойдет резкий рост заболеваемости, будем принимать меры для локализации. Точное прогнозирование возможно в течение 5–10 дней. Дальше все – навскидку, и здесь важно понимать период. Главное сейчас, чтобы граждане соблюдали все предписания, – отметил министр.