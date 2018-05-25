Cтимулы для сотрудничества

Об этом эксперты международных рейтинговых организаций сказали во время визита делегации из Казахстана под руководством председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева в уполномоченные государственные органы в Великобритании.

При поддержке посольства Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии организованы встречи с руководителями аналитического отдела журнала The Economist (EIU), организации IHS Global Insight, Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), Палаты Лордов Парламента Великобритании и Международной тюремной реформы (PRI). В ходе встреч международные коллеги ознакомлены с результатами реализации антикоррупционных мер, способствующих развитию новой модели современного Казахстана, свободного от коррупции.

В частности, Алик Шпекбаев отметил, что модернизация системы государственного управления и противодействия коррупции проводится в рамках Плана нации и Антикоррупционной стратегии страны на 2015–2025 годы, которая заложила основы новой антикоррупционной политики путем предупреждения коррупционных действий.

Ее эффективность подтверждается оценкой международных экспертов в рамках проводимых ими исследований. Между тем руководители Международного антикоррупционного координационного центра NCA высказали необходимость обсуждения вопросов взаимодействия в оптимизации обмена данными и содействия в противодействии коррупции. Глава АДГСПК обратил внимание на важность такого международного партнерства и выразил благодарность NCA за организацию с 28 мая по 1 июня 2018 года интерактивного тренинга по противодействию коррупции для сотрудников уполномоченных органов в данной сфере, в работе которого запланировано участие представителей На­ционального бюро по противодействию коррупции.

Эффективная внешнеполитическая деятельность Казахстана как полноправного субъекта международного права создает стимулы для использования лучшей антикоррупционной прак­тики и расширяет возможности сотрудничества с зарубежными странами, сообщила пресс-служба АДГСПК РК.