Cтрадают молодежь и дети Свежий выпуск 468 По материалам открытых интернет-источников Абзалом КАМБАРОМ и Лилией СЫЗДЫКОВОЙ, фото АФП

Трудятся в рабских условиях

Сегодня в мире 168 млн детей вынуждены трудиться, чтобы выжить. Из них 5 млн работают в рабских условиях. Зачастую дети привлекаются к опасным работам, где имеют дело с химикатами и пестицидами. Многих детей эксплуатируют на фермах и плантациях.

Согласно опубликованным Международной организацией труда данным, за последние 10 лет число работающих детей сократилось, но до полного упразднения этой социальной проблемы еще очень далеко.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе работают 78 млн детей. В Тропической Африке – 59 млн. В странах Латинской Америки и Карибского бассейна – 13 млн. На Ближнем Востоке и в Северной Африке – свыше 9 млн.

Огромное число детей работает в Индии, например, в трущобах в Нью-Дели. Для десятилетней Парвати рабочий день начинается в пять утра: «Я хочу ходить в школу. Я часто раню руки, когда роюсь в мусоре, к тому же он ужасно воняет. Но мне приходится это делать, чтобы помогать родителям».

Отец Парвати жалуется, что у него нет выбора: «Я не смогу содержать всю семью, если три моих дочери не будут со мной работать. Где мы тогда возьмем деньги на еду? Моя жена, дети, я – мы все работаем вместе. В день получается заработать 400–500 рупий (семь евро)».

Правительство Индии намеревается также разрешить детям младше 14 лет работать после школы или во время каникул, чтобы помогать родителям.

В Международной организации труда говорят, что только доступ к качественному образованию позволит эффективно бороться с проблемой. Эксперты также предлагают ввести в школах программы профессионального обучения, чтобы помочь детям устроиться в будущем. Сегодня в мире 75 млн молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет не могут найти работу.



Безнадежная нищета

Беззаботные дети играют на площадке в одном из городков Венгрии. А знаете ли вы, что очень много маленьких венгров могут питаться только в яслях или детском саду? По информации европейского статистического агентства «Евростат», в Венгрии число детей в возрасте до 7 лет, которые живут в условиях крайней нищеты, превышает 42%. По этому показателю Венгрия находится на последнем месте среди стран Вышеградской группы и входит в пятерку худших среди стран Евросоюза.

«Все меньше людей получают от правительства помощь, – говорит президент фонда Eurochild Мария Герцог. – Растет отрицательное отношение к бедным людям. Это отражается на политических решениях, которые становятся наказанием для бедных. Поэтому их жизненные условия ухудшаются».

Корреспондент «Евроньюс» посетила две венгерские семьи, которые находятся за чертой бедности. Они живут в сельской местности, где процветает безработица. Они могут позволить себе потратить на питание семьи из 4 человек не более 50 евро в месяц. Они выращивают овощи, разводят домашнюю птицу, но этого подспорья недостаточно, чтобы обеспечить хорошее питание для детей.

«Когда мои дочери начали ходить в ясли, – рассказывает мать-одиночка Мария Папп, – они на самом деле большую часть времени болели и сидели дома. Два-три дня, ну, может быть, неделю походят – и опять заболевают. Этой весной они проболели 9 недель. Биборка не переносит лактозу, она нуждается в специальном детском питании, пятидневный курс которого мне обходится в 5 евро. А при помощи Детского фонда питания я за это плачу 1 евро 20 центов, а порой и вообще ничего».

Детский фонд питания в октябре прошлого года запустил экспериментальную программу по обеспечению бедных семей медикаментами и детским питанием в поселке Батмоноштор недалеко от южной границы Венгрии. Программа оказалась весьма успешной. Средства от частных инвесторов и компаний уже получили бедные семьи, в которых проживают порядка 4 тыс. детей.

«У нас есть программа «Лекарства для бедных», – рассказывает президент Детского фонда питания Габор Кирай. – Она очень проста. Мы даем деньги врачам, а те используют полученные средства на приобретение лекарств для детей и беременных женщин, у которых нет своих денег, чтобы покупать необходимые медикаменты. Таким образом, аптека выдает лекарства по рецепту врача, а больные лечатся и выздоравливают».

Магдолна Дьюлаи – одна из врачей, которая участвует в экспериментальной программе. Она рассказывает, что главным препятствием была скромность людей. Им стыдно было просить деньги и рассказывать о своих проблемах:

«Большинству людей стыдно. Они предпочитают скрывать тот факт, что не могут купить предписанные лекарства для своих детей. Родители считают, что если они не в состоянии этого сделать, то являются ущербными и не выполняют свой родительский долг. Голодающие дети имеют проблемы с запоминанием, они не могут сконцент­рироваться, решать задачи и примеры, плохо читают. Причина всего этого – недоедание.

Поговорив с родителями, мы узнаем правду. Когда они говорят, что не успели приготовить еду, то это означает, что у них просто ее не было».

«Я думаю, что маленькие дети проблем просто не замечают, они воспринимают все, как есть. Старшим приходится объяснять, что вот на это или то денег нет. Это приобретем попозже, когда появятся деньги», – добавила еще одна собеседница нашего корреспондента Изабелла Бенедек.

Венгерское правительство этим летом выделило 9,5 млн евро специально на питание детям из бедных семей, но это вряд ли решит проблему.



Что делать?

Никогда ранее молодежь Латинской Америки не была столь многочисленна: 108 млн человек в возрасте от 15 до 24 лет. Такой рост предсказывали еще несколько лет назад, однако возможность использовать этот демографический фактор в качестве движущей силы развития ускользает из рук.

В то время как темпы экономического роста не превысят в этом году 1% (при том, что с 2000 по 2012 год среднегодовое значение этого показателя составляло 4%), руководство латиноамериканских стран ищет свои альтернативные пути, чтобы уменьшить уровень бедности и неравенства среди молодежи.

Борьба с сокращением посещаемости школ и обеспечение достойного трудоустройства являются приоритетными целями государственной политики в отношении этой группы населения.

В Латинской Америке работа для молодежи есть, но она в основном временная. Теневая экономика породила низкие зарплаты и социальную незащищенность. Хотя уровень безработицы среди молодежи не вызывает тревоги – согласно данным Международной организации труда (МОТ), он составляет 14%, – очень многие заняты на временных работах. Согласно статистическим данным, из каждых десяти работающих молодых людей 6 не имеют никаких социальных гарантий и никакой уверенности в будущем. Работа без официального оформления ведет к расслоению общества и мешает росту стран.

«Главным фактором достойного трудоустройства является образование. «Существует прямая взаимосвязь между образовательным уровнем и возможностью получения хорошо оплачиваемой работы», – рассказывает Рафаэль-де-Ойос, экономист Всемирного банка. В некоторых латиноамериканских странах начинают это понимать. Мексика и Чили, например, ищут альтернативы, реформируя свои системы образования, но все еще находятся на начальном этапе создания необходимой модели.

МОТ указывает на то, что молодежь континента не получает среднего или высшего образования. Лишь 35% молодых людей продолжают учебу после окончания средней школы, что сказывается на возможности их трудоустройства, особенно хорошо оплачиваемого. Такие страны, как Аргентина, Чили, Коста-Рика и Куба, сумели расширить свой образовательный спектр и тем самым расширить возможность трудоустройства молодежи, в то время как в Гватемале и Никарагуа наблюдается прямо противоположная картина.

Улучшение условий труда не только связано c развитием образования, но также с профильной подготовкой работников по специальностям, необходимых рынку. Чили и Бразилия включили в свои образовательные системы программы, направленные на укрепление практических навыков учащихся, сократив при этом теоретическую часть.

Латинская Америка использует системы образования, не воспитывающие ответственность и дисциплинированность, а ведь эти качества как раз и могут оказаться полезными на рабочем месте. Почти все страны континента сталкиваются с тем, что не могут подготовить молодежь к выполнению заданий, выходящих за рамки их специализации, поясняет Де-Ойос.

Вакуум, образовавшийся в результате непостоянной занятости и неэффективного образования, привел к появлению молодых людей, которые не учатся и не работают. Согласно данным МОТ, 21,8 млн молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет находятся в таком положении. И их количество постоянно растет. Молодежь уходит в этот вакуум, что скажется на развитии континента. «Последствием бездеятельности является так называемый эффект шрама, имеющий длительное действие. Производительность труда у этих людей значительно ниже, что замедляет темпы экономического развития их стран», – считает Де-Ойос.

Всякий раз, когда этот контингент увеличивается на 1%, средняя зарплата молодежи сокращается на 7%, говорится в исследовании экспертов Всемирного банка. 70% молодежи, которая нигде не работает и не учится, составляют женщины. Правительства латиноамериканских стран предпринимают усилия, чтобы не допустить снижения школьной посещаемости на ранних стадиях, поскольку именно в результате этого пополняются ряды тех, кто не учится и не работает. Особенно активно работают в этом направлении Боливия, Парагвай и Эквадор. Другие государства осуществляют так называемые программы адресной помощи, направленные на то, чтобы снизить уровень бедности и не допустить, чтобы молодежь бросала школу. Это Prospera в Мексике и Bolsa Familia в Бразилии.



Прыжок в неизвестность

Перед молодежью Латинской Америки открылись новые перспективы трудоустройства благодаря новым предприятиям, которые создают прежде всего молодые люди со средними доходами. Вновь открытые предприятия не только дают возможность трудоустройства, но и предлагают лучшие условия труда. Открыть собственное дело – все равно, что совершить прыжок в неизвестность, говорит Де Ойос, «это сопряжено с большим риском и доступно лишь тем, у кого есть деньги».

«Если ты оканчиваешь вуз и не имеешь никакого опыта работы, то найти работу почти невозможно», – рассказывает Хуан Антонио Ривас, 24-летний архитектор, решивший открыть собственную мастерскую по завершении учебы. Новые фирмы, открытые молодыми, дают работу другим молодым и одновременно помогают начинающим предпринимателям набраться опыта, который они вряд ли получили бы во время учебы. «Между тем чему тебя учат в школе и институте, реальной жизнью существует колоссальная разница. Ты сам отвечаешь за свои ошибки», – подчеркивает Маурисио Гобера, 26-летний парт­нер Риваса.



Бремя насилия

В рубрике происшествий гондурасской газеты La Prensa опуб­ликовано фото двух молодых людей. Одному из них 18 лет, другому – 21 год. Франклин Перес и Хестер Лопес были задержаны полицией Сан Педро Сулы по обвинению в убийстве 11-летнего мальчика. Мы видим двух нагловатых юношей, не испытывающих каких-либо угрызений совести за совершенное преступление. Изо всех стран Латинской Америки в Гондурасе самое большое число убийств: 100 на 100 тыс. жителей.

Экономическая комиссия по странам Латинской Америки и бассейна Карибского моря (Cepal) указывает, что юноши и девушки в возрасте от 15 до 29 лет погибают главным образом в результате убийств, несчастных случаев и само­убийств. На их долю приходится 6% смертей в Латинской Америке. В некоторых странах, прежде всего центральноамериканских, у молодежи вообще нет будущего. «Большое число молодых так и не становятся взрослыми, поскольку погибают от насилия», – поясняет Андрес Вильявесес, эксперт Всемирного банка.



Бедность

Различные факторы усиливают уязвимость молодежи перед лицом насилия, прежде всего отсутствие перспектив в будущем и наличие преступных групп, постоянно привлекающих в свои ряды молодое пополнение.

Специалисты Cepal считают, что 30,3% молодых латиноамериканцев живут в бедности, а 10,1% – в полной нищете. Особое беспокойство у экспертов вызывают Никарагуа, Парагвай и Гондурас, где отмечены самые высокие показатели насилия.

«Большинство населения Латинской Америки – люди молодого возраста. Когда в стране молодежь растет в обстановке насилия, то она с большой долей вероятности пойдет по этому же пути. Отсутствие возможностей для получения образования и трудоустройства создает большие предпосылки для того, чтобы стать жертвами или соучастниками насилия», – указывает Вильявесес.

Профилактические меры играют основополагающую роль, чтобы эта молодежь не попала в воронку насилия, считает эксперт. Такие города, как Сан-Паулу и Богота, сумели снизить число убийств с 80 до 18 на каждые 100 тыс. жителей благодаря усилению контроля за продажей алкоголя и огнестрельного оружия. В этих городах удалось улучшить атмосферу в тех местах, которые посещает наибольшее количество молодежи. «Необходимо проводить политику, которая учитывала бы потребности каждой страны и, прежде всего, устраняла бы неравенство в Латинской Америке», – подчеркивает эксперт Всемирного банка.



Гендерное неравенство

В ближайшие годы девушкам Латинской Америки придется столкнуться с определенными вызовами, большинство из которых связано с образованием и родовой принадлежностью. В докладе Cepal о молодежи указывается, что девушки составляют большинство среди молодежи, имеющей доступ к образованию. По мнению исследователей, девушки имеют больше шансов завершить обу­чение, чем юноши. Однако на этом пути им все еще необходимо преодолеть множество препятствий.

Консервативное отношение к роли женщины в обществе не позволяют ей достичь больших высот в образовании и, как следствие, получить достойную работу. «Женщины имеют наименьшие возможности в плане трудоустройства и одновременно значительно чаще мужчин доходят до конца в образовательном процессе, что порождает немалые противоречия в данной области», – указывается в докладе Cepal. В таких странах, как Мексика и Гватемала, мужчин на рынке труда на 35% больше, чем женщин. В Гондурасе и Никарагуа этот показатель достигает 63%.

У девушек, ставших матерями в подростковом возрасте или в ранней юности, меньше возможностей для трудоустройства. Специалисты Cepal признают, что у девушек, родивших после 20 лет, меньше вероятности оказаться в бедности. Данные указывают, что 30% девушек в возрасте от 15 до 24 лет находятся замужем, и значительное число их не могут приобрести противозачаточные средства. Около 20% стали матерями в подростковом возрасте, говорится в докладе ООН «Состояние мирового населения».

Перед государственной политикой в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья на континенте еще стоит немало задач, утверждают эксперты. Аргентина, Чили, Коста-Рика и Уругвай стали принимать определенные меры в области полового воспитания, но ему все еще мешают предрассудки в отношении женщин, сохранившиеся в некоторых из этих стран. «Беременность, в особенности нежелательная, является главным фактором уязвимости девушек прежде всего потому, что в значительной мере ограничивает их возможности и накладывает обязанности по уходу за малышом в самом юном возрасте. Таким образом, одна из главных задач, стоящих перед Латинской Америкой, заключается в создании полноценных условий для осуществления сексуальных и репродуктивных прав юношей и девушек, охране беременности на протяжении всего срока ее развития и обеспечении того, чтобы она была следствием осознанного и свободного решения», – указывают авторы ооновского доклада.

