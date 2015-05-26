Свежий выпуск Cтрана древних городов Галия ШИМЫРБАЕВА

Ясы – резиденция ханов

«Истоки урбанизации в Казахском ханстве восходят к эпохе древности, античности, средневековья», – утверждает академик Карл Байпаков, автор недавно презентованной в Алматы трехтомной монографии «Урбанизация древнего и средневекового Казахстана». Города, сообщает он, в стране номадов сформировались еще в конце I тыс. до н. э. Некоторые из них дожили до наших дней, сохранив свои исторические названия. Это Туркестан, Шымкент, Испиджаб-Сайрам, Тараз, Сузак, Мерке и Сарайшык. Города Казахского ханства, их количество, месторасположение, планировка, экономика, культура стали известны благодаря письменным источникам XVI–XVIII веков на персидском, тюркских, китайском, русском, европейских языках, а также по данным археологических исследований.

По словам Карла Байпакова, в Казахском ханстве насчитывалось свыше 30 городов, сосредоточенных в основном в долине Сырдарьи, вдоль Арыси, Таласа, в предгорьях Таласского Алатау и Каржантау, на склонах Каратау. Среди них центры крупных областей – вилайетов. В Евразии, в частности, были широко известны Сайрам, Шымкент, Отрар, Сауран, Сыгнак, Сузак, Аулие-Ата, Сарайшык. В источниках они называются «шахр», «балад», но чаще «кала» – город. К числу наиболее известных городов Южного Казахстана письменные источники относят Ясы-Туркестан, Отрар, Сыгнак, Сайрам, Сауран, Сузак. Об этом говорят и материалы археологических раскопок.

– Бурный рост Ясы-Туркестана наблюдается после того, как здесь по приказу Тимура возвели мавзолей над гробницей Ахмеда Ясави, и город превратился в идеологический центр всей Центральной Азии, – рассказывает Карл Байпаков. – Об этом точно и образно написал выдающийся ученый-археолог, один из первых исследователей мавзолея Михаил Евгеньевич Массон: «Живым примером личной жизни и простым, легко доступным языком убежденно призывал Ходжа Ахмед приходивших к нему к следованию добру, нестяжательству, смирению и послушанию учителю. Все окрестные турецкие (тюркские) племена, среди которых ислам до того едва только пустил корни, признали его своим духовным главой и дали ему прозвище «ата» (отец). Последовавшая в 1166 (в других источниках – в 1167) году на пятом десятилетии проповеднической деятельности смерть этого знаменитого турецкого (тюркского) шейха нисколько не уменьшила его славы и популярности. К его могиле стекались ежегодно тысячи паломников. Широко распространился составленный на турецком (тюркском) языке сборник суфийских стихотворений «Хикмет» («Премудрость»), автором которого считался Ходжа Ахмед. Национальным святым среднеазиатских турецких кочевников и одним из первых у оседлых мусульман Средней Азии стал мистик из города Ясы, бывший при жизни апостолом бедности». С этого времени город становится резиденцией тимуридов, затем шайбанидских наместников края, а позже столицей Казахского ханства.

Ведущее положение города подчеркивается активной работой его монетного двора, возобновившего чеканку монет в 60-х годах XVI века, а также сменой в конце века названия – превращения Ясы в Туркестан. Город как бы отождествляется, таким образом, со всей территорией области, которая называлась Туркестан. Она включала в себя регион Южного Казахстана, объединенный средним и нижним течением Сырдарьи, Жетысу, где находился первоначальный центр формирования Казахского ханства.

Персидский богослов, путешественник и историограф Рузбихан назвал Ясы «столицей (тахт) правителей Туркестана», здесь, по его словам, центр, где сходились торговые пути из Дешт-и-Кыпчака, Ферганы и Китая. Святыню Туркестана – мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави – историк называет «редкостным среди памятников населенной части мира чудом творенья рук человеческих». В Туркестанском оазисе находились многие города, среди которых Карнак, Карачук, Икан…



Здесь родился Аль-Фараби

– Отрар, другой средневековый казахстанский город, имеет долгую историю – ему более двух тысяч лет, – продолжает Карл Байпаков. – За это время он не раз менял свое имя: Тарбанд в VIII веке, в XI–XII веках – Фараб-Отрар и позднее – просто Отрар. Город хорошо известен в мировой истории. В округе Фараб, в городе Весидж, на левом берегу Сырдарьи в IX веке родился выдающийся ученый Абу Наср аль-Фараби.

В начале XIII века, в 1219 году, Отрар после долгой осады был захвачен монголами и разрушен Чингисханом. Но уже к середине XIII века он возродился и достиг былого величия. В 1405 году во время подготовки очередного похода скончался великий завоеватель Тимур – основатель огромной империи, центр которой находился в Самарканде.

Отрар изучается археологами с 1969 года. Установлено, что в 20-мет­ровой толще культурного напластования различаются до семи разновременных Отраров. Здесь раскопаны городские кварталы разных периодов, изучено в динамике городское жилище, открыты соборные и квартальные мечети, исследованы южные ворота – мощный фортификационный узел, ремесленные мастерские и хорошо сохранившаяся ирригационная система. В эпоху Казахского ханства XVI века в центральной части города проживали, как установили ученые, 4 500–6 300 человек.

Следующий город – Сыгнак. Рузбихан характеризует его как «конец благоустроенных земель северной стороны области». «Этот город, – пишет он, – является пограничной заставой Дешт-и-Кыпчака и славится по всему миру обширностью площадей и наличием безопасности и спокойствия». Сыгнак был крупным торговым центром, местом ярмарок, он был «торговой гаванью Дешт-и-Кыпчака». Далее Рузбихан пишет: «Сыгнак для Дешт­-и-Кыпчака, тянущегося до Волги, является единственным торговым пунктом… Товары идут сюда из Туркестана, Маверанахра, Кашгара и Хотана... Здесь всегда в достаточном количестве имеются товары всех стран. Прежде на рынок Сыгнака сгоняли еже­дневно 500 голов верблюдов с вьюками, которые в течение дня распродавались без остатка».

Город был и центром богатых земельных угодий, орошаемых горными реками и каналами, выведенными из Сырдарьи. В его окрестностях зимовала казахская кочевая элита, здесь же находились кладбища с мавзолеями знати и рядовых горожан и кочевников. На одном из них похоронен хан Абулхаир. Его мавзолей был известен под именем Кок-Кесене. Сейчас он лежит в руинах.



«Их пули не знают промаха»

Столица Южного Казахстана – Сайрам – известна в письменных источниках еще с VII века, упоминается и в последующем – в IХ–ХII вв. В XV–XVIII веках Сайрам оставался одним из крупнейших городов Казахского ханства. Город стал идеологическим центром, здесь концентрировались мавзолеи, в том числе мавзолей отца и матери Ахмеда Ясави. Важный стратегический пункт, за который постоянно шла борьба претендентов на господство в Туркестане, а также своеобразная житница региона, он был центром сельскохозяйственных земель, орошаемых горными реками. Рядом с Сайрамом находились многочисленные городки и селения, среди которых выделялись Шымкент, Манкент, Карабулак, Карамурт, Сарапан.

Начиная с XIV века в предгорной зоне Южного Казахстана на первое место выдвигается Шымкент. Роль его усилилась в XVIII в. – первой половине XIX в. Именно через этот город шел поток караванов из России и обратно в Казахстан и Центральную Азию – Ташкент, Бухару, Коканд.

Про Сауран Рузбихан сообщает, что, прибыв сюда в середине марта 1509 года, он нашел его необыкновенно приятным: «Построен в открытой, ровной степи. Он чрезвычайно веселый, светлый, с мягким бодрящим воздухом, который придает разуму радость и силу». Система обороны Саурана снискала ему славу неприступной крепости. Поэт и писатель XVI века Хафиз Таныш Бухари в своем сочинении «Шараф-наме-ий-Шахи» («Книга шахской славы») писал: «Крепость Сауран является сильно укрепленной твердыней, такой сильной и мощной крепостью, что рука вращения судьбы никогда не достигала подножия ее вала...»

Прочность ее была такова, что никому в голову не приходила мысль разрушить башни и вал ее. Ворота крепостного рва снаружи и изнутри были так глубоки, что походили на реку. От этого рва до вершины крепости около пятидесяти гязов и такой крутой подъем, что ноги лазутчика покрываются ранами. На каждом шагу (жители крепости) поставили сундуки и поместили (в них) стрелков из лука, у каждой башни стояли стрелки из ружей, пули которых никогда не знали промаха…

Население Южного Казахстана было связано с обитателями обширных территорий Восточного Дешт-и-Кыпчака и Жетысу (Северного, Западного и Восточного) не только традициями хозяйственно-политического и культурного развития, но и этногенетическим родством, общими этнополитическими судьбами. Здесь, судя по данным письменных источников и археологическим материалам, жили кыпчаки, канглы, конграты, аргыны, мангыты, дулаты, жалаиры, представители других казахских родов и племен. Со второй половины XV века население этой территории, как и всего Казахстана, источники все чаще называют не родовыми или племенными именами, а общим этнонимом – казахи. И это связано с фактическим завершением длительного процесса сложения казахской народности.

Важным явлением у казахов, обитавших в районе городов, зимовавших здесь, является переход к оседлости и земледелию, к городской жизни. Известны многочисленные поселения казахов вблизи Туркестана, Саурана, Сыгнака, Сузака, о чем свидетельствуют исследования археологов. Седентаризация (принудительный перевод тюрков от кочевого образа жизни к оседлости) была обусловлена рядом причин: обнищание в результате джутов, военные действия, нехватка пастбищ.

В XV–XVIII веках численность казахов быстро росла. О населении в городах свидетельствуют тамги казахских племен на поливной и неполивной керамике. Много общих черт имеет жилище городов, изу­ченное археологами, с традиционным жилищем казахов.