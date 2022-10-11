Cтранную гибель полицейского расследуют в ВКО

Гибель полицейского произошла на Алматинской трассе на территории Уланского района. В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области прокомментировали распространяемую в соцсетях информацию о трагедии, сообщает Kazpravda.kz.

"По факту смерти инспектора патрульной полиции началось досудебное расследование по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса (убийство). Назначены соответствующие экспертизы, проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств происшедшего", - проинформировали в ДП ВКО.

Как именно погиб страж порядка, в ДП не пояснили.

По неофициальной информации, он ехал в служебной "Ниве" с напарником и каким-то образом оказался за пределами авто, а голова была зажата дверью. Уже мертвого его обнаружил напарник, когда проснулся. По словам подозреваемого, он не сразу заметил, что напарника нет в автомобиле. На месте был обнаружен ботинок погибшего и следы волочения.

На место выезжали прокурор области, начальник департамента полиции, начальник департамента собственной безопасности, а также представитель Комитета административной полиции МВД.

36-летний подозреваемый в смерти напарник погибшего водворен в изолятор временного содержания.

Расследование уголовного дела взято на особый контроль в Министерстве внутренних дел.