Cтроить многоэтажки запретят в Турции

По всей территории Турции, а также в таких городах, как Анкара и Стамбул, будет ограничена этажность новостроек. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает news.day.az
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По словам Эрдогана, данное ограничение связано с охраной окружающей среды и в основном охватывает районы, где ощущается острая необходимость в сохранении окружающей среды.
Президент отметил, что максимально разрешенная этажность в новостройках будет шесть этажей.
Эрдоган также сказал, что сегодня в Турции строительство новостроек ведется планомерно, но часто не соблюдаются нормы по охране окружающей среды.