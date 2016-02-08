фото Юрия БЕККЕРА

Церемония торжественного открытия этих комплексных соревнований, включающих 10 видов спорта, стала яркой и запоминающейся страницей на нашем пути к 28-й Всемирной зимней универсиаде. Для тысячи спортсменов, представляющих 35 высших учебных заведений Казахстана, это еще и отборочные состязания, реальный шанс одержать важную победу и попасть в студенческую сборную страны. А еще республиканская универсиада – это стартовое мероприятие в предстоящей череде празднований 25-летия Независимости страны.

После массовой хорео­графической постановки в исполнении студентов Алматы на заснеженное поле вышли министр образования и науки Казахстана Аслан Саринжипов, президент Федерации студенческого спорта РК Кайрат Закирьянов и серебряный призер зимних Олимпийских игр в Ванкувере биатлонистка Елена Хрусталева. В их теп­лых словах приветствия звучала надежда на успешное выступление земляков и в республиканских состязаниях, и в международных, до которых осталось уже меньше года.

Кайрат Закирьянов зачитал приветственное письмо, поступившее от президента Международной федерации университетского спорта Олега Матыцина, в котором прозвучала благодарность в адрес Президента и Правительства нашей страны, акимата Алматы и всех граждан Казахстана за поддержку студенческого спорта, успешную подготовку к 28-й Всемирной зимней универсиаде 2017 года.

И вот на арене – флаг Национальной зимней универсиады. А далее – традиционная в таких случаях церемония принесения клятвы судей и спортсменов: одни дали обещание быть беспристрастными на аренах Студенческих игр, другие – соблюдать все правила ведения честной борьбы. За своих коллег и товарищей по спортивным командам слова присяги произнесли судья высшей национальной категории Даулет Танабаев и горнолыжница Татьяна Бармина.

Зрители всегда на подобных церемониях с особой интригой ждут момента зажжения огня соревнований. И организаторы стараются не разочаровать болельщиков, придумывая все новые и новые способы и средства доставки огня к огромной чаше. На этот раз изюминкой церемонии была доставка зажженного факела: он спустился буквально с неба с прыгуном на лыжах с трамплина Шынгызом Калыковым. А зажгла чашу Махаббат Такпаева.

Главный судья Меркижан Кошаев объявил соревнования открытыми. По ходу всей церемонии на спортивной арене звучали песни в исполнении мастеров искусств Казахстана и студентов Алматы, в том числе и специально написанная к 28-й Всемирной зимней универсиаде. После зажигательной композиции известной группы «Ринго» наступил перерыв, связанный с подготовкой спортсменов и всех служб лыжного трамплина к первому виду программы универсиады – состязаниям «летающих лыжников».

Первым чемпионом VI Национальной зимней универсиады стал Зульяр Касымов, серебряную и бронзовую медали получили Шынгыс Ракпаров и Станислав Анчугин.

На следующий день эпицентр событий переместился в Солдатское ущелье Алматинской области. В борьбу за награды универсиады на лыжно-биатлонном стадионе «Алатау» включились лыжники, соревновавшиеся в спринте. Количество участников превзошло ожидания журналистов, отправившихся в Талгарский район: только мужчин на старт вышло более 130 человек. В протоколе мы увидели несколько хорошо знакомых фамилий членов сборной команды Казахстана, но среди стартующих оказалось немало и новичков «большого спорта», передвигавшихся на лыжах, как пастор Шлаг в «Семнадцати мгновениях весны».

Впрочем, для того и проводится республиканская универсиада, чтобы вовлечь в спортивную орбиту как можно большее количество студенческой молодежи. Учиться никогда не поздно, даже если это и финал республиканской универсиады.

В мужских гонках лучший результат в квалификации и на рубеже четвертьфинала показал член сборной Казахстана Константин Борцов, выступающий за команду Кокшетауского государственного университета им. Шокана Уалиханова. В женском спринте с подавляющим преимуществом продвигалась вперед Анна Шевченко из Павлодарского государственного педагогического университета. Но ближе к финалу диспозиция в мужских состязаниях стала круто меняться.

К этому времени главный судья Евгений Кисляков объявил в микрофон, что погодные условия резко ухудшаются, – а как иначе можно охарактеризовать почти 10-градусную плюсовую температуру, да еще с нещадными солнечными лучами? Но если для надежного снежного покрытия стадиона и всей трассы катастрофической оттепель еще не стала, то для мощных атлетов заметно «проседающая» лыжня – настоящее бедствие. А Константин Борцов – настоящий гренадер, продолжатель славной династии лыжных гонщиков. Будь он хоть в 3 раза лучше подготовленным, а против сравнительно легких, юрких соперников ему устоять оказалось бы сложно. Тем более что «подпирали» его тоже члены национальной сборной Казахстана, мечтающие через год выступить на Всемирной зимней универсиаде в Алматы.

Чемпионом в спринте стал алматинец Даулет Рахимбаев, представляющий Казахский национальный технический университет им. Каныша Сатпаева. Поначалу нам его «золото» показалось сюрпризом: все-таки южанин обыграл всех североказахстанцев, павлодарцев, щучинцев... Но оказалось, что именно Щучинск – его родина, и победные традиции Владимира Смирнова, многих других великих лыжных гонщиков из этого городка Даулету Рахимбаеву прекрасно знакомы.

В нелегких по погодным условиям соревнованиях он сначала бежал на лыжах для классического стиля, что вполне естественно для гонки этим стилем, и крепко проигрывал лидеру – Константину Борцову, сразу вышедшему на лыжах для свободного стиля. Вовремя сориентировавшись, Даулет «переобулся», сменил лыжи и в силовом стиле, «на руках», победил в финале.

В нынешнем году Даулет бежал ФИСовские старты в Финляндии и Алматы, лучше у него стали получаться именно спринтерские дистанции, и чемпион республиканской универсиады очень надеется войти в состав студенческой сборной Казахстана и выступить здесь же через год на своей второй Всемирной зимней универсиаде. На предыдущей, в Словакии, увы, призером стать не удалось.

Вслед за Рахимбаевым свое место на пьедестале почета занял серебряный призер Игорь Хмельницкий из Петропавловска (СКГУ им. М. Козыбаева), а бронзовыми медалями были награждены два участника – Азамат Нургазин и Фархат Жомартханов (оба – КазНАУ).

В женских соревнованиях победила, бесспорно, сильнейшая среди участниц Анна Шевченко – мастер спорта, член сборной Казахстана. В начале нынешнего сезона она получила серьезную травму (перелом берцовой кости), два месяца просидела дома, но теперь восстановилась, надеется продолжить победную серию не только в ходе республиканской универсиады, но и на международной арене. В том числе – на 28-й Всемирной зимней универсиаде.

В тройку призеров в спринте вошли также Наталья Андрух (Павлодарский государственный педагогический университет) и Марина Гришко (Казахская академия спорта и туризма). Опытный арбитр Евгений Кисляков считает, что победы Даулета Рахимбаева и Анны Шевченко совершенно закономерны. Они среди участников – сильнейшие. А вот серебряный призер универсиады Наталья Андрух специалиста из Павлодара и своего земляка приятно удивила, хотя знает он ее давно.

Студенческие игры продолжаются.