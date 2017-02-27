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​Cуд и прокуратура в новых конституционных реалиях
Рашид Тусупбеков, депутат Сената Парламента РК

Прокуратура в новых конституционных реалиях останется правовым механизмом для реа­лизации конституционных полномочий Главы государства как символа и гаранта единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Проводимая работа по упорядочению функциональных полномочий органов прокуратуры в целом не должна сказаться на эффективности ее деятельности по обеспечению общественно-политической стабильности и решению социальных вопросов.

Ограничение законом пределов и форм полномочий органов прокуратуры негативно отразится на своевременном и адекватном реагировании на нарушения конституционных прав и свобод граждан, интересов государства и общества. Подобные ограничения в условиях быстро изменяющихся реалий и криминогенной обстановки не позволят использовать органы прокуратуры как действенный и оперативный инструмент Главы государства. Не сужая существующий объем полномочий прокуратуры, необходимо на законодательном уровне упорядочить ее деятельность путем совершенствования механизмов взаимодействия с другими уполномоченными органами и применением новых информационных технологий, что позволит исключить дублирование проверок бизнеса и систематизировать контрольно-надзорные функции государственных органов. В этой связи необходимо исключить из проекта Закона положения об установлении законом ограничений пределов и форм высшего надзора.

В своем выступлении 21 ноября 2016 года на VII съезде судей Казахстана Глава государства указал на недостаточный уровень общественного доверия к судам и правоохранительным органам. Об этом свидетельствуют многочис­ленные обращения казахстанцев в вышестоящие государственные инстанции, вплоть до Президента. Так, только в Администрацию Президента в 2015 году поступило около 10 тыс. жалоб граждан и организаций по вопросам законности и правопорядка. А за 10 месяцев 2016 года число таких жалоб составило почти 7 тыс. За 2016 год в органы прокуратуры поступило более 300 тыс. обращений граждан, в том числе 131 тыс. заявлений лиц, попавших в сферу уголовного преследования.

Имеют место многочисленные факты нарушений конституционных прав граждан со стороны органов уголовного преследования путем необоснованного привлечения к уголовной ответственности, незаконного задержания и вмешательства в предпринимательскую деятельность.

В связи с чем предлагается закрепить в статье 83 Конституции в качестве приоритетного направления работы прокуратуры надзор за законностью в дея­тельности органов уголовного преследования.

В проекте Закона предусматривается наделение прокуратуры правом от имени государства осуществлять уголовное прес­ледование. Реализация данного положения создаст конфликт интересов как внутри системы (сами расследуют – сами надзирают), так и с другими органами расследования.

Сегодня правом расследования уголовных дел обладают органы МВД, КНБ, антикоррупционной и экономической службы, что является достаточным для обеспечения правопорядка. Вместе с тем оправданным и эффективным правовым механизмом является наличие в УПК положения, согласно которому Генеральный прокурор, его заместитель и прокуроры областей в исключительных случаях для расследования уголовного дела создают следственную группу под руководством прокурора. Это обоснованно, когда по делу возникают разногласия между органами уголовного преследования, при установлении фактов неполноты и необъективности расследования, а также сложнос­ти и значимости уголовного дела в виду наличия общественного резонанса.

Прокуратура должна занять место координатора и арбитра в правоохранительной системе. Необходимо определить статус и полномочия прокуратуры на уровне конституционного закона аналогично с другими государственными органами, правовое положение которых установлено в Конституции и конституционных законах. Это позволит закрепить роль прокуратуры как органа, осуществляющего высший надзор за законностью в стране.

Предлагается наделить Генерального прокурора правом в интересах защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц, а также в интересах государства самостоятельно обращаться в Конституционный совет о рассмотрении вступившего в силу закона или иного правового акта на соответствие Конституции республики.

Статья 83 в случае принятия поправки будет выглядеть следую­щим образом: «Прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор за соблюдением законности на территории Респуб­лики Казахстан, за законностью деятельности органов уголовного преследования.

Прокуратура представляет интересы государства в суде, а также в установленных законом формах осуществляет уголовное преследование. Статус и полномочия органов прокуратуры определяются Конституцией республики и конституционным законом.

Генеральный прокурор рес­публики в интересах защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц, а также в интересах государства направляет обращения в Конституционный совет о рассмотрении вступившего в силу закона или иного правового акта на соответствие Конституции республики».

В целях обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов граждан и государства необходимо, наряду с существующими конституционными полномочия­ми Верховного суда как высшего судебного органа, наделить его правом осуществлять в предусмотренных законом процессуальных формах судебный контроль за деятельностью судов и органов уголовного преследования.

Учитывая изложенное, предлагается статью 81 Конституции изложить в следующей редакции: «Верховный суд Республики Казахстан является высшим судебным органом по гражданс­ким, уголовным и иным делам, осуществляет в предусмотренных законом процессуальных формах судебный контроль за деятельностью судов и органов уголовного преследования и дает разъяснения по вопросам судебной практики».

Закрепление в Конституции основных направлений деятельности суда и прокуратуры позволит определить ориентиры для дальнейшего совершенствования судебной и правоохранительной систем.

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