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D-Day: как будут прощаться с королевой

D-Day — согласно плану, именно так назван день смерти Елизаветы II в официальной программе прощания. О смерти монарха проинформированы министры и служащие аппарата правительства, они получили письма от главы правительственной канцелярии со словами: «Уважаемые коллеги, с прискорбием сообщаю вам о смерти Ее Величества Королевы». Главная страница сайта королевской семьи стала черной, на ней остается только краткая информация о смерти Елизаветы и ее коронационный портрет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Rbc.ru.

Первый день после дня смерти (согласно правительственному плану D-Day+1). В 10:00 (15:00 по Нур-Султану) новый монарх Карл III официально будет провозглашен королем на церемонии с участием членов правительства и членов Тайного совета во дворце Сент-Джеймс. Мероприятие пройдет при строгом дресс-коде: темный деловой костюм и отсутствие каких-либо украшений. Одновременно для выражения соболезнований соберется парламент, он не будет работать в течение десяти дней. Около 15:30 (20:30 по Нур-Султану) новый король даст аудиенцию премьер-министру и министрам.

Второй день. Гроб с телом королевы перевезут во дворец Холируд в Эдинбург, где пройдет поминальная служба. После этого гроб на поезде или самолете отправят в Лондон, где его будут встречать члены правительства и премьер-министр. Гроб установят в Букингемском дворце. Официальные соболезнования выразят правительства Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса, соболезнования продолжат выражать члены парламента.

День третий. Король Карл III прибудет в парламент, где ему будут выражены официальные соболезнования от парламентариев. Во второй половине дня он отправится в поездку по стране, которую начнет с посещения Шотландии.

День четвертый. Король прибудет в Северную Ирландию, где примет участие в поминальной службе в соборе святой Анны в Белфасте. В этот же день в Лондоне пройдет репетиция процессии с гробом от Букингемского к Вестминстерскому дворцу (комплекс зданий парламента).

День пятый. Гроб с телом королевы доставят в Вестминстерский дворец в сопровождении многотысячной процессии, после чего пройдет церковная служба.

Дни с шестого по девятый. Гроб с телом королевы установят в Вестминстерском дворце на специальном катафалке. Доступ для прощания будет открыт для всех в течение 23 часов каждый день. Высокопоставленные чиновники и VIP-персоны смогут забронировать определенное время для прощания. На шестой день также пройдет репетиция церемонии государственных похорон.

День седьмой. Король Карл III посетит Уэльс, в соборе в Кардиффе пройдет поминальная служба. В Лондоне продолжится подготовка к церемонии похорон. МИД будет занят организацией прибытия мировых лидеров, МВД и полиция — обеспечением безопасности, власти Лондона — обеспечением бесперебойной работы транспорта и инфраструктуры города. Спецслужбы перейдут в режим повышенной готовности.

Десятый день. Церемония государственных похорон начнется в Вестминстерском аббатстве, будет объявлена общенациональная минута молчания. После отпевания в Вестминстерском аббатстве траурная процессия отправится через центр Лондона в Виндзор. В часовне Виндзорского замка Елизавета II будет похоронена рядом со своими родителями — королем Георгом VI и королевой Елизаветой — и младшей сестрой принцессой Маргарет.

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