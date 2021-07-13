Да будет свет?

При этом энергопередающая организация региона АО «Атырау жарык» не забывает планомерно повышать тарифы, аргументируя это тем, что энергосети области изношены и нуждаются в модернизации.

Неизвестно, как там с модернизацией, однако подавляющее большинство потребителей электроэнергии в Атырауской области являются исправными плательщиками и уже только на этом основании имеют право на качественную и бесперебойную поставку электричества. Между тем в регионе ежегодно повторяет­ся одна и та же ситуация: стоит воцариться 45-градус­ной жаре, как тут же начинаются спонтанные отключения.

В ответ на возмущение граж­дан энергетики чаще всего кивают на аномальные погодные условия. И, как считают юристы, переломить ситуацию способны только организованные, законодательно обоснованные действия потребителей – причем в массовом порядке.

– Действовать нужно оперативно и грамотно, – говорит директор юридической компании «ИЛСАМ» Марина Мухтарова. – Первым делом необходимо сос­тавить акт. Он оформляется в произвольной форме с указанием даты, времени, адреса и описанием ситуации. Можно приложить фото⁄видеосъемку «сгоревшей» техники и устройств. Акт заверяется личной подписью, а также подписями двух-трех соседей и представителя КСК (если таковой имеется).

Далее нужно обратиться с претензией в адрес ТОО «Атырау энергосату», поскольку именно с ним все потребители состоят в договорных отношениях, и ему ежемесячно платят деньги.

Впрочем, как показывает прак­тика, все претензии данная организация перенаправляет в АО «Атырау жарык», а потому не лишним будет аналогичную претензию направить и туда, приложив копии акта, фото⁄видео с требованием возмещения причиненного материального ущерба.

Адресаты обязаны предоставить мотивированный ответ в течение 10 календарных дней. А параллельно можно обратиться с жалобой в общественное объединение по защите прав потребителей или одноименный областной департамент Министерства торговли и интеграции.

На сегодня в Атырау существует два общественных объединения, специализирующихся на защите прав потребителей: ОО «Потребительский альянс «Запад» и ОО «Защита прав пот­ребителей и развитие конкуренции по Атырауской области». Оба созданы совсем недавно, но уже предпринимают первые шаги в своей профильной деятельности.

– Согласно пункту 4 статьи 24 Закона «О защите прав потребителей», исполнитель услуги обязан обеспечить ее надлежащее качество. Но не ждите, что монополист прибежит к вам с извинениями и кругленькой суммой в качестве компенсации за причиненные неудобства. Сдавайте вышедшую из строя технику в ремонт в сервис-центры или приоб­ретайте новую, сохраняя при этом в обязательном порядке все чеки, счета-фактуры, накладные. Постарайтесь получить из сервис-центра заключение с указанием причины поломки – «перепад электроэнергии». Все это пригодится в дальнейших действиях по возмещению ущерба, в том числе в судебном порядке, – пояснила директор ОО «Потребительский альянс «Запад» Тамара Байлауова.

Что касается именно проблем с электроэнергией, то за последние 15 дней к защитникам прав пот­ребителей поступило уже свыше ста официально оформ­ленных жалоб. Как считают специалисты, пострадавших от некачественных услуг монополиста в разы больше. Просто граждане из-за своей правовой неграмотности не знают, куда обращаться.

Сейчас по всем жалобам ведется претензионная работа. Кроме того, заявления продуб­лированы и в департаменте по защите прав потребителей Атырауской области.

– Чаще жалобы поступают в общественное объединение, хотя для того чтобы обратиться к нам, даже не надо выходить из дома. Достаточно иметь под рукой смартфон, – говорит директор департамента Алем Уалиев. – В этом году Комитетом по защите прав потребителей специально для населения открыта Единая информационная платформа прие­ма обращений по защите прав потребителей. К сожалению, о ней мало кто знает. Если к нам обратились по одному и тому же вопросу свыше 10 человек, мы имеем право назначить проверку, обратиться в суд. Кроме того, если услугодатель в течение 10 календарных дней не ответил потребителю на претензию, мы можем наложить на него административный штраф.

Испытывая постоянные неудобства из-за скачков напряжения в сети, атыраусцы имеют полное право обратиться в суд с требованием обязать ответчика наладить качественную поставку услуги, за которую они исправно платят.

После многочисленных жалоб горожан администрация АО «Атырау-жарык» недавно распространила пресс-релиз, в котором сообщила, что «со стороны предприятия принимаются срочные меры по стабилизации уровня напряжения по городу Атырау. Кроме того, по каждому обращению производится выезд бригад и в присутствии потребителей производятся замеры уровня напряжения с последую­щим устранением выявленных недостатков в сетях. Обращаем ваше внимание на то, что жалобы на качество оказываемых услуг необходимо рассматривать индивидуально в связи с тем, что на качество электроснабжения в каждом отдельном случае влияет множество различных факторов».

К примеру, в начале года блэкаут­ застиг врасплох не только жителей региона, но и самих энергетиков. Тогда руководство областного филиала «Западные межсистемные электрические сети» АО «КЕGОС» назвали причиной аварий нарушение электрической изоляции из-за того, что на нее попал токопроводящий слой: «Что было в составе – сказать сейчас не можем. Возможно, это соли Каспийского или Аральского морей, которые были подняты ветрами и сконцентрированы в каком-то циклоне».

Позже специально созданная комиссия установила, что технологические сбои на высоковольт­ном оборудовании филиала АО «КЕGОС» произошли по причине коронных разрядов – атмосферная влага при тумане и дожде отложилась на поверхности изоляторов, из-за чего сформировался токопроводящий слой, который вызвал многочисленные и повсеместные коронные разряды на подстанциях.

Выбраться из «энергетического капкана» возможно в ближайшие годы. Как заявил министр энергетики РК Нурлан Ногаев, Атырау собираются соединить электрической линией с Актобе или Жезказганом.

– Соединение можно реализовать путем строительства линии 500 киловольт по трем потен­циальным маршрутам: от Актобе до Атырау, от Жезказгана до Атырау, а также от Шымкента до села Бейнеу Мангистауской области, – сказал Нурлан Ногаев. – До конца года должен быть определен самый эффективный вариант по финансовым, техническо-инженерным и другим показателям.

По словам министра, реализация данного проекта позволит обеспечить надежным электроснабжением потребителей западных регионов. Кроме того, начато строительство электросетевых объектов второй цепи существую­щего транзита 220 кВ Уральская – Правобережная – Индер – Атырау – Кульсары – Тенгиз.

Между тем экономист Алмас Чукин на своей странице в Facebook написал следующее: «По магистральным сетям… одно из предложений было построить на выбор один из вариантов соединения электрических сетей западного региона с остальным Казахстаном: или Атырау – Актобе (500 км), или Атырау – Жезказган (1 400 км), или Бейнеу – Шымкент (1 500 км). Это даже трудно представить себе полторы тысячи километров линии напряжением 500 тыс. вольт постоянного тока! Такое чудо техники будет стоить под 2 млрд долларов как минимум. Строить линию переменного тока на такое расстояние невыгодно, потери при передаче «съедят» до 20% энергии. Но самое главное, эта линия будет экономически убыточна, так как по ней нечего будет передавать. В Шымкенте и Бейнеу нет нужной генерации, они сами энергодефицитные регионы. Соединение ради соединения? Да еще вдоль линии будут подстанции мощные стоять в пустыне, где нет потребителей».

Затраты, конечно, огромные, но если энергетический контакт, скажем, с Актобе в будущем позволит решить проблему энергобезо­пасности Атырау, то, возможно, они и оправданы?