Да будет свет!

Подрядчиком выступает ТОО «АСПМК-519». На сегодня строи­тельно-монтажные работы выполнены на 60%. Все необходимое электрооборудование поставлено в полном объеме. Ответственным лицам поручено обеспечить качественное выполнение строительных работ в соответствии с проектными требованиями. Также поставлены задачи по увеличению чис­ленности рабочих, ускорению темпов строительства и завершению объекта в установленные сроки. Ввод электростанции в эксплуатацию запланирован до 15 декабря.

Отметим, что в настоящее время в индустриальной зоне «Тараз» реализуется 31 инвес­тиционный проект общей стоимостью 303 млрд тенге. Их запуск позволит создать 2 660 новых рабочих мест. В целом территория индустриальных зон области, обеспеченных инженерной инфраструктурой, составляет 276 га. На сегодня освоено 87,5% этой площади.