Статьи Да будет свет! 8 июля 2022 г. 0:38 Любовь Доброта, Шымкент Осветительные приборы эволюционировали в процессе развития цивилизации. Этот процесс – от появления лучины до современных фонарей– легко проследить на примере музейной экспозиции «Пусть не гаснет свет…», открывшейся на базе Музея департамента внутренних дел Шымкента. Почти полсотни экспонатов составляют основу передвижной выставки Туркестанского областного историко-краеведческого музея. Самые ранние светильники датируются VIII веком, они найдены в ходе раскопок на городище Каратобе и переданы в музей Туркестанской археологической экспедицией. Есть в экспозиции керамические и металлические светильники, подсвечники, фонари, освещавшие железнодорожные станции, улицы города, рудники. Самый первый керамический светильник, положивший начало коллекции, сотрудники музея приобрели еще в 1927 году. За него жителю Сайрама заплатили 5 рублей. Коллекцию пополняли в ходе этнографических экспедиций по селам региона. Интересные керамические светильники передала экспедиция, возглавляемая академиком Бауржаном Байтанаевым. Они найдены при раскопках городищ Сайрам и Ханкурган. Из этой местности поступило также много осветительных приборов из чугуна XV–XVI веков. В коллекции собраны однорожковые, трехрожковые и четырехрожковые светильники, а также подставки под них с ажурным основанием. Большинство из них фонды музея пополнили в конце 1930-х годов. Один из уникальных экспонатов – уличный фонарь, освещавший главную улицу Шымкента – Никольскую, которая сейчас называется Казыбек-би. Шесть массивных приборов из чугуна, работавших на керосине, появились на улице в 1880-х годах. Был специальный человек, который по вечерам зажигал их, чтобы осветить дорогу запоздавшим путникам. На выставке представлены керосиновые фонари, широко использовавшиеся и на производстве, и в быту. Настольные и подвесные, разной формы и конструкции, они пришли на смену масляным светильникам. Такой фонарь десятилетиями по вечерам зажигали в каждом доме, пока не пришла электрификация. Можно увидеть даже каретный фонарь, которым пользовались в XIX–ХХ веках. Обычно их устанавливали в передней части карет и дилижансов по обе стороны от кучера. Они не столько освещали путь, сколько обозначали габариты движущегося транспортного средства, что при довольно узких дорогах того времени было очень важно. Внутри фонаря горела свеча. Важным этапом стал выпуск ветроустойчивых керосиновых фонарей. Он приходится на конец XIX века. Такие приборы называли «Летучая мышь» («Fledermaus»), исходя из названия компании-производителя. Нашлось на выставке место и лампам специального назначения. Лампы «Свет шахтера», серийное производство которых началось на харьковском заводе в 1935 году, шахтеры ласково называли «добродетельница» или «пузогрейка». Кроме прямого назначения – освещать рудники, было и другое: если в шахте присутствовал газ, то вокруг обычного пламени лампы появлялся ореол – сгорал проникающий через сетку метан, содержащийся в воздухе. Экспонаты напоминают и о такой странице развития южного края, как строительство Туркестано-Сибирской железной дороги. Фонари ручной работы не только освещали перроны, но и предназначались для обеспечения безопасности движения: их зажигали перед проездом каждого поезда. Тем самым фонари как бы «говорили», что путь свободен. Пред. След. Пред. След.