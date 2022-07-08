Да будет свет!

Осветительные приборы эволюционировали в процессе развития цивилизации.

Этот процесс – от появления лучины до современных фонарей– легко проследить на примере музейной экспозиции «Пусть не гаснет свет…», открывшейся на базе Музея департамента внут­ренних дел Шымкента. Почти полсотни экспонатов составляют основу передвижной выставки Туркестанского областного историко-краеведческого музея.

Самые ранние светильники датируются VIII веком, они найдены в ходе раскопок на городище Каратобе и переданы в музей Туркестанской археологической экспедицией. Есть в экспозиции керамические и металлические светильники, подсвечники, фонари, освещавшие железнодорожные станции, улицы города, рудники. Самый первый керамический светильник, положивший начало коллекции, сотрудники музея приобрели еще в 1927 году. За него жителю Сайрама заплатили 5 рублей.

Коллекцию пополняли в ходе этнографических экспедиций по селам региона. Интересные керамические светильники передала экспедиция, возглавляе­мая академиком Бауржаном Байтанаевым. Они найдены при раскопках городищ Сайрам и Ханкурган. Из этой местности поступило также много осветительных приборов из чугуна XV–XVI веков. В коллекции собраны однорожковые, трехрожковые и четырехрожковые светильники, а также подставки под них с ажурным основанием. Большинство из них фонды музея пополнили в конце ­1930-х годов.

Один из уникальных экспонатов – уличный фонарь, освещавший главную улицу Шымкента – Никольскую, которая сейчас называется Казыбек-би. Шесть массивных приборов из чугуна, работавших на керосине, появились на улице в 1880-х годах. Был специальный человек, который по вечерам зажигал их, чтобы осветить дорогу запоздавшим путникам.

На выставке представлены керосиновые фонари, широко использовавшиеся и на производстве, и в быту. Настольные и подвесные, разной формы и конструкции, они пришли на смену масляным светильникам. Такой фонарь десятилетиями по вечерам зажигали в каждом доме, пока не пришла электрификация.

Можно увидеть даже каретный фонарь, которым пользовались в XIX–ХХ веках. Обычно их устанавливали в передней части карет и дилижансов по обе стороны от кучера. Они не столько освещали путь, сколько обозначали габариты движущегося транспортного средства, что при довольно узких дорогах того времени было очень важно. Внут­ри фонаря горела свеча.

Важным этапом стал выпуск ветроустойчивых керосиновых фонарей. Он приходится на конец XIX века. Такие приборы называли «Летучая мышь» («Fledermaus»), исходя из названия компании-производителя.

Нашлось на выставке место и лампам специального назначения. Лампы «Свет шахтера», серийное производство которых началось на харьковском заводе в 1935 году, шахтеры ласково называли «добродетельница» или «пузогрейка». Кроме прямого назначения – освещать рудники, было и другое: если в шахте присутствовал газ, то вокруг обыч­ного пламени лампы появлялся ореол – сгорал проникающий через сетку метан, содержащийся в воздухе.

Экспонаты напоминают и о такой странице развития южного края, как строительство Туркестано-Сибирской железной дороги. Фонари ручной работы не только освещали перроны, но и предназначались для обеспечения безопас­ности движения: их зажигали перед проездом каждого поезда. Тем самым фонари как бы «говорили», что путь свободен.