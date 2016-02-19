Да будет свет!

Михаил ТЁ, Жамбылская область
В связи со сложившейся непростой ситуацией урожай начинающему садоводу, к сожалению, получить так и не удалось. Было решено установить насос, но возник­ла другая трудность – отсутствие электроэнергии. Тогда сельчанин переключился на решение вопроса, связанного с электрификацией участка. Что только не пробовал, куда только не обращался Нургали Амиров, но желаемого результата так и не достиг. В конце концов, хозяйство пришло в упадок, и его владелец почти отчаялся.
Случайно узнав об оказываемой в Палате предпринимателей Жамбылской области помощи аграриям, садовод обратился за поддержкой в районный филиал регионального учреждения. Проблема сразу же была взята на контроль. А спустя время для ее решения в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в Байзакском районе проведены 2 200 км электросетей. Теперь стало возможным осуществлять полив при помощи насоса, и вопрос, долгое время не дававший покоя крестьянину, потерял актуальность.

– Мы переживали, что не сможем получить урожай с тех 10 гектаров земли, а ведь посадили 3 400 саженцев яблоневых деревьев. Но теперь сможем поливать с помощью насоса, – рассказывает довольный сельчанин. – Из-за отсутствия электро­энергии и проблем с водой за четыре года мы не смогли ни разу полноценно полить наш яблоневый сад. Довольно долго собирали документы, необходимые для подведения инфраструктуры. Если бы не помощь государства и Палаты предпринимателей, то до сих пор так и ходили бы с этими бумагами без результата. В связи с этим хотелось бы выразить большую благодарность директору районного филиала палаты Динмухамеду Нуралиеву и руководителю отдела предпринимательства районного акимата Досану Наурызбаеву.

Недавно крестьянское хозяйство «Канай» того же района, основанное в 1993 году, столкнулось с такой же проблемой, что и КХ «Нур». Из-за отсутствия электроэнергии пришлось перейти на стопроцентный ручной труд, что существенно затрудняло работу и не давало должных результатов и прибыли.
Хозяйство, которое возглавляет Альжан Кожахметов, имеет 120 голов племенного крупного рогатого скота, 600 голов мелкого, а также лошадей. С помощью районного филиала Палаты предпринимателей бизнесмен подал документы на участие в программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Заявку одобрили, и предпринимателю протянули электричество до его участка.

– Это было очень сложно: соб­рать документы, получить ответы на запросы, сдать бумаги вовремя, – вспоминает Альжан Кожахметов. – Без помощи палаты сами бы мы не справились. Если раньше за день доили 10–15 коров, то с появлением электроэнергии, используя современную технику, объемы увеличили в разы. Теперь у нас есть время и возможность заняться и другими направлениями бизнеса. Спасибо государству за понимание и поддержку.

