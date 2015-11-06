Свежий выпуск
​Да не оскудеет доброта сердечная…
Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы

…Накануне выпал снег, чистый, пушистый. Утренняя служба окончилась: в пространстве витал сладкий аромат ладана. Перед иконой тихо и задумчиво догорала свеча за умерших и безвременно погибших. Человек никогда не знает дату своего ухода, но неизменно, творя добрые дела, должен помнить о смертном часе. В этом и заложено наивысшее произволение.

Судьба деревянного однокупольного Скорбященского храма, построенного в традиционном православном стиле в виде креста, как и многих других, очень схожа. Вот что рассказывает настоятель храма протоиерей Евгений Воробьев. Осенью 1912 года верненцы встречали первого Епископа Верненского и Семиреченского Иннокентия (Пустынского). Владыка обратился к населению с призывом собрать народные пожертвования и построить церковь.

Ставил храм епархиальный архитектор А. П. Пугаченко. Первое богослужение было совершено осенью 1915 года – Епископ Иннокентий освятил церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Среди первых священников – о. Сергий Бредников, о. Иаков Якушев и о. Андрей Дольников. Их судьбы до сих пор неизвестны. В 1933 году церковь была закрыта и разорена, духовенство арестовано. В здании храма располагался пункт местного НКВД (как место заключения осужденных, отправляющихся на казнь или по этапу); затем клуб «Красный текстильщик»; пошивочная мастерская; кинотеатр; склад химпродукции и филиал городской библиотеки.

В 1995 году верующие Алма­ты обратились к правящему архиерею – архиепископу Алматинскому и Семипалатинскому Алексию (Кутепову) – с просьбой походатайствовать перед городскими властями о возвращении здания в ведение епархии. И в 1997 году храм был передан Православной церкви в бессрочное и безвозмездное пользование. Здание находилось в аварийном, полуразрушенном состоянии.

Первые восстановительные работы проводились под руководством назначенного настоятеля иерея Игоря Светличного и его помощника, эконома Григория Беленок, впоследствии – игумен Глеб (Беленок). Свято-Никольский собор даровал храму икону Божией Матери «Всех скорбящих Радость». В нояб­ре 1998 года на Престольный праздник в храме отслужили первый молебен. С 1999-го настоятелем храма стал протоиерей Евгений Воробьев. Начались работы по капитальному строительству и реконструкции. Был заменен фундамент, храм обозначился цент­ральным купольным навершием, была пристрое­на колокольня, подняты колокола, предоставленные в дар настоятелем Казанского собора Алматы.

Храм всегда открыт для верующих. Богослужения проводятся в воскресные и праздничные дни, каждую среду совершается молебственное пение Божией Матери с чтением акафиста перед чтимой иконой. Небольшой, обложенный красным облицовочным кирпичом храм мог бы затеряться среди множества высоток микрорайона «Тастак». Но колокольный звон, чистой нотою разливающийся по округе, ежедневно возвещает о божественном присутствии. Это звонят колокола с новой звонницы, приобретенной на пожертвования благодетеля Андрея Лобачевского и освященной в январе нынешнего года митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром.

– Престольный праздник – это торжество, которое приравнивается к Пасхе, – говорит отец Евгений. – Обновляется храм – дом Божий на земле – приводятся в порядок мысли: каждый внутренне, духовно себя готовит. В этот день я призываю прихожан, чтобы они причастились святых Христовых Тайн. По милости Божией и под покровом Царицы Небесной все получается прекрасно.

– Храм восстанавливался исключительно на средства прихожан?

– Да. Верующие люди очень отзывчивы. А наши прихожане – это одна большая семья. Когда храму как раненому воину требовалась опора, они в едином порыве помогали чем могли. Многих уже нет в живых. Хочется отметить труды игумена Глеба (Беленок), монаха Тихона (Воробьева), прихожанки Галины Андреевны Бурмакиной, многих других.

В праздничный день 8 ноября после Божественной литургии и крестного хода будет открыта памятная мемориальная доска и заложен камень под строительство здания церковного дома. Накануне престольного праздника, векового юбилея отец Евгений от души поблагодарил всех своих прихожан за доб­рые сердца, благодеяния.

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