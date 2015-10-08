Да здравствуют яблокоманы!

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Мария ОРЛОВА, Алматы
Проект «Аман келешек», организованный Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации, не имеет аналогов в СНГ. Это грандиозный фестиваль мастер-классов, который призван содействовать интеллектуальному, творческому и физическому развитию детей и проходит в виде увлекательного шоу. В прошлом году этот культурно-спортивный праздник собрал около двух тысяч школьников из Алматы и Алматинской области. В нынешнем приняли участие более 3,5 тыс. ребят. В том числе дети из малообеспеченных семей, школ-интернатов и детских домов из всех регионов страны.
– Спорт, творчество, здоровый образ жизни – вот те составляющие, которые помогут вам идти вперед, – поздравляя детей с открытием фестиваля, отметил исполнительный директор фонда Сагындык Нураханов.
Он также подчеркнул, что «Аман келешек» призван помочь школьникам с выбором будущей профессии, и проведение этого мероприятия станет традиционным. Мастер-классов, а еще игр, конкурсов и состязаний было хоть отбавляй. Так, юные участники «Аман келешек» осваивали элементы циркового искусства под руководством артистов, преподавателей и студентов Казахского государственного цирка и Республиканского эстрадно-циркового колледжа им. Ж. Елебекова. Обучались приемам айкидо и каратэ у тренеров и воспитанников Ассоциации боевых искусств «Окинава» и Центра реального айкидо «Лотос». Сражались в шахматы с «принцессой шахмат» Жансаей Абдумалик. Пробовали себя в роли актеров, режиссеров и операторов, участвовали в «экспедиции по спасению космической станции Унитрон». Такую возможность им предоставили Международная детско-юношеская образовательная студия киноискусства «КиноКиО» и профессиональные аниматоры.
Всего работало 19 различных тематических площадок. Раскинувшись на территории спортивно-тренировочного комплекса Фонда Первого Президента РК, они на один день превратили его в городок творчества и спорта. Фестиваль украсили показательные выступления по черлидингу и боевым искусствам. А его почетными гостями стали именитые спортсмены, известные исполнители, актеры театра и кино, также преподавшие детям уроки мастерства. В их числе – олимпийский чемпион и чемпион мира по боксу Ермахан Ибраимов.
– Современные дети увлечены компьютерными играми, они почти не выходят на улицу, мало двигаются, – отмечает легендарный боксер. – И поэтому такие фестивали, как «Аман келешек», особенно актуальны. Сегодня дети узнали много интересного, многому научились и пообщались со своими сверстниками из других городов. Уверен, что мы помогли ребятам открыть в себе новые таланты.
Завершился фестиваль массовым флэшмобом: 3,5 тыс. его участников вышли на поле и одновременно съели 3,5 тыс. яблок. Рекорд юных яблокоманов зафиксировал главный редактор казахстанской Книги рекордов Гиннесса Куаныш Тазабеков и выдал соответствующий сертификат.

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