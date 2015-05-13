Свежий выпуск Дачная аптека Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Старый, но вряд ли когда потеряющий актуальность анекдот: «Дачники верят, что те, кто вскапывал, боронил, сажал, окучивал, удобрял, подкармливал, полол, подстригал, прививал, грузил, носил, на том свете будут только поливать». Оно и впрямь, для большинства шесть соток являются настоящей трудовой ареной. Выезжающие за город только на шашлыки искренне не понимают, что заставляет их соседей горбатиться с весны до осени, если все фрукты и овощи запросто можно купить.

Так-то оно так, да ведь их не поставишь перед гостями, со значением сообщив: «Вот, все свое». А эти слова предполагают ответное: «Ах, как вкус­но!» – с последующей беседой о сортах, рассаде, что любую компанию превращает в форум единомышленников.

Конечно, благость зимняя даром не дается, «наломаешься» прежде ого-го как. И мажорный настрой не всегда удержишь. Вот как сейчас. Только-только пригрело солнце, а ты вдруг обнаруживаешь, что вскопанная по осени земля уже успела порядком подсушиться. Срочно надо боронить. А у тебя всего один день свободный выпал, а комья трудно поддаются, с тебя седьмой пот сходит, шесть соток уж стадионом кажутся, а тут под ставшие тяжеленными грабли еще успевшая проклюнуться зелень подворачивается...

Знакомое состояние? Так и тянет для ускорения процесса по всей этой порос­ли единым махом тяпкой пройтись. Но нельзя позволить себе поспешность. Вот эти ростки – душицы. Не у всех и не всегда она сразу приживается, зато уж если освоилась, растет как на дрожжах. Ее чем больше заготовишь, тем лучше.

Любители бани плещут в каменку настой душицы, получая пар со сказочным ароматом. Лично мы ее насушиваем еще для одной цели, потом скажу какой. Пока заметим: уничтожать под горячую руку ростки многолетнего, не требующего, следовательно, больших хлопот растения, было бы актом черной неблагодарности за ту пользу, что оно нам принесло. Как и в отношении взошедших на соседней грядке то ли вилочков, то ли зеленых бутончиков. Эти крохи скоро вымахают в полуметровые кусты мяты перечной. Их численность тоже следует регулировать, но не поступать, как с каким-нибудь молочаем или мокрецом.

Не годится обижать и мелиссу – веками проверенное успокаивающее средство. Тем более ромашку аптечную: мало что красива, так и противовоспалительными свойствами обладает. Или календулу – ее похожие на солнышко цветы украшают участок, а еще их запаривают и используют для полоскания горла, примочек.

О целебных свойствах названных растений мы упомянули вскользь, чтобы не «перепевать» имеющие­ся у каждого травника. Да и известны они всем, – в Интернете полно справочного материала. Но знаете ли вы, что все их можно использовать и как знатную добавку к чаю? Нынче много жалоб приходится слышать, мол, не тот чай в магазинах пошел. Наверное, так оно и есть, во всяком случае истинному любителю этого напитка угодить трудно. Так вот, мы тоже изрядно помая­лись. А потом открыли для себя «кладовую под ногами» и поняли: да не томатом единым ценна дача. Взялись за заготовку трав, теперь гости попивают наш чаек с удовольствием. Попробуйте – не пожалеете, поэкспериментируйте с разными сочетаниями сбора – и найдете свой рецепт.

Может, больше всего вам понравится заварка с добавлением сушеной морковной ботвы? Оригинальный букет получается. Что с того, что непривычно? У природы своя правда, надо только научиться распознавать ее. Замечательный поэт Владимир Николаев сказал: «Через забор чертополох /; заглядывает в сад, /; не понимая, чем он плох, /; и в чем он виноват». А правда – чем? Медонос не из последних. Красив, многие его виды весьма декоративны. Наб­людательный человек заметит, что в хорошую погоду его колючки ежиком расходятся в стороны, а в пасмурную прижаты к головке цветка – не надо, стало быть, лишний раз к барометру обращаться.

Обладает, наконец, мощной магической функцией, его название сложилось из слов «пугающий чертей» – а ни один дачник от такого не отмахнется. Но слишком много о себе воображает, это вам не кроткая душица, которую легко «уговорить» расти в определенном месте. А потому – сорняк, в огород его не пускают. Зато если голова разболелась или еще какая хворь приключилась – сами к нему приходим. С поклоном.



