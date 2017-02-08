​Дачный семестр

Как рассказал руководитель городского штаба Рамиль Смаилов, на бесхозных дачах студенты планируют сами выращивать витаминную продукцию, которую потом будут передавать нуждаю­щимся: студентам, людям из малообеспеченных семей. Деньги на проект уже выделены.

В прошлом году региональный штаб трудоустроил 2 500 молодых людей по 13 различным направлениям. Бойцы облагородили 25 дворов и очистили от мусора палеонтологический памятник Павлодара «Гусиный перелет».