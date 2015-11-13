​Даешь свой бензин!

Еще в прошлом году Президент страны поставил перед Правительством задачу – выбрать место, рассмотреть сроки и источники финансирования для строительства в республике четвертого нефтеперерабатывающего завода. За это право боролись сразу несколько регионов. В итоге победу одержала Мангистауская область. В Министерстве энергетики РК была создана рабочая группа по этому вопросу, а местные власти в ходе предварительной работы встретились с представителями Министерства нефти Ирана, руководством национальной нефтяной компании этой страны и администрацией провинции Мазендеран, где находится сырьевой терминал. Также прошли встречи и обсуждения с китайскими нефтяными компаниями CNPC, Citic, которые работают на территории Мангистауской области и осуществляют как нефтедобычу, так и строительство.
– С обеих сторон мы получили подтверждение согласия на сотрудничество. Причем подтверждено оно на официальном уровне двумя нотами Министерства иностранных дел Ирана. А китайские компании в начале нынешнего года официально обратились с письмом в наше Министерство энергетики, предложив инвестировать строительство четвертого НПЗ. Кроме того, в июле китайские компании во время встречи с Премьер-Министром Каримом Масимовым также официально предложили финансировать возведение и разработку ТЭО НПЗ, – рассказал в интервью «Казахстанской правде» заместитель акима Мангистауской области Рахимбек АМИРЖАНОВ.
– Рахимбек Маршалович, почему Иран, который является одной из ведущих нефтедобывающих стран в мире, не опасаясь конкуренции, заинтересован в этом проекте?
– Если в Казахстане дефицит нефтепродуктов составляет 30%, или физический объем 1,5–2 миллиона тонн, то в случае с Исламской Республикой Иран, по информации Министерства нефти этой страны, он составляет минимум 10 миллионов тонн, что во многом связано с той же географической ситуацией, из-за которой испытываем дефицит мы. У них большая часть населения живет на севере, а НПЗ находятся в районе Персидского залива, на юге. В связи с этим мы уже получили предварительную информацию о том, что Иран порядка 35 долларов на тонну вынужден затрачивать на транспортировку нефти в пределах страны.
В свое время все это способствовало тому, что Иран инициировал своп-операции (операции замещения) с Казахстаном и Туркменистаном через порт Нека по Каспию. То есть Казахстан доставлял через порт Актау в иранский порт сырую нефть (объем в 2010 году доходил до 5 миллионов тонн), а на юге Иран взамен отдавал свое «черное золото» казахстанским нефтяникам с коэффициентом импортозамещения. На этом Ирану удалось здорово сэкономить.
– Значительная доля нефти в Мангистауской области добывается за счет нефтяных месторождений, которыми владеют китайские компании. Поэтому их интерес к этому проекту понятен...
– Да, он обусловлен тем, что за счет этой схемы нефть со своих месторождений будет перерабатываться на нашем НПЗ, мы же получим здесь нефтепродукты. Из них полтора миллиона тонн отправляем на внутренний рынок, Иран забирает эти нефтепродукты себе на севере через порт Актау, а на юге китайские компании взамен хотят получать нефть из Ирана на свои нефтеперерабатывающие заводы. По сути, это является одной из форм реализации инициативы нашего Президента «Нұрлы жол», которая гармонирует с основной государственной политикой КНР «Новый шелковый путь». Это своеобразный если не шелковый, то нефтяной треугольник.
– В настоящее время Казахстан испытывает дефицит нефтепродуктов, несмотря на то что объем собственной добычи у нас уже порядка 80 миллионов тонн. Проблема дефицита связана с тем, что в настоящее время павлодарский завод загружен на 30%, шымкентский завод завязан в основном на Кумкольском месторождении. Хотя предполагалось, что эти НПЗ будут работать на западно-сибирской нефти. Что изменилось?
– В настоящее время российским нефтяным компаниям невыгодна такая схема – отдавать нефть на переработку в Казахстан. В ближайшем будущем собственный дефицит топлива в Российской Федерации, по разным оценкам, составит порядка 2 миллионов тонн. И также я хотел бы обратить внимание на то, что ситуация еще более усугубится, поскольку, согласно указанию Министерства иностранных дел Российской Федерации, с 1 января следующего года (но из-за того, что российские компании не успевают, эти сроки перенесли на лето следующего года) официально на территории России будут запрещены все низкокачественные продукты. Планируется переход на топливо Евро-5. Что это означает для нас? Только одно: нехватку бензина и возрастание его стоимости для нашего потребителя.
– Одна из главных причин недостатка топлива в Казахстане заключена в том, что нефтяные месторождения и НПЗ тоже находятся далеко друг от друга...
– Атырауский НПЗ, два цеха которого были еще во время войны переброшены из Баку, технологически не имеет возможности производить нефтепродукты высоких марок. И в настоящее время он в основном работает на мангистауской нефти. Основные рынки сбыта нефтепродуктов – это юг нашей страны, где значительная плотность населения, и север Казахстана, где находятся основные сельхозпроизводства.
В самое ближайшее время в области готовы приступить к реализации ТЭО проекта. При этом государственные средства для его реализации привлекаться не будут: он изначально рассматривается как инвестиционный. Мы экономим наши бюджетные средства. Если у казахстанских компаний есть средства и желание, то мы их не ограничиваем. Но дело в том, что здесь планируется привлечение прямых иностранных инвестиций. Все риски возьмут на себя инвесторы. А самое главное, что предприятие будет находиться на территории Казахстана – в Мангистауской области, наша нефть не будет продаваться просто как сырье, а перерабатываться на месте. За счет этого планируем получать добавленную стоимость, дополнительные налоги и значительный прирост рабочих мест для нашей области. Кроме того, мы сгладим острый вопрос дефицита топлива и нефтепродуктов для нашей республики.
– Нашим читателям будет интересно узнать о проекте НПЗ поподробней...
– Китайская сторона в начале нынешнего года согласно письму Министерства энергетики предполагала возвести завод мощностью 6 миллионов тонн, а стоимость оценивала примерно в 5 миллиардов долларов. Иранская же сторона рассматривает возможность строительства более крупного завода. Соответственно, и стоимость инвестиций увеличится. При этом китайские компании намерены завозить не старое оборудование, а совершенно новое, чтобы производить высокие нефтепродукты стандартов Евро-5 и Евро-6.
Более того, реализация данного проекта в области позволит также повысить рентабельность другого государственного проекта, который в свое время был реализован «Казахстан темир жолы» – это железнодорожная магистраль Жезгазган – Бейнеу, предполагающая основной грузопоток с востока на запад нашей страны. А обратно с запада можно возить нефтепродукты в сторону Астаны или Алматы. Соответственно, мы повышаем оборачиваемость груза по этой железной дороге, что будет способствовать повышению рентабельности проекта, который реализован на государственные средства.
Следует также заметить, что к проекту проявляет интерес и Азербайджанская Республика. Так как в этой стране тоже есть дефицит высоких нефтепродуктов, Баку предлагает реализовать своп-замещение, как и Тегеран. Это значит, что на НПЗ наши нефтяники могут отдавать казахстанскую нефть, а Азербайджан готов взамен отдавать свою сырую нефть через порт Джейхан в Средиземном море. Это даст казахстанским нефтяникам возможность диверсифицировать и разнообразить транспортные маршруты для продажи своей нефти на мировые рынки.
Надо сказать, что этот проект имеет свою достаточно глубокую предысторию. В 1989 году вышло постановление Совета Министров СССР, где для нашей области была начата разработка документов для строительства НПЗ, было уже готово ТЭО и освоено порядка 35 миллионов долларов. Но в связи с экономической ситуацией проект был приостановлен. По сути, мы пытаемся его сейчас реанимировать. В советское время проектные институты провели достаточно большую работу, была обоснована экономическая целесообразность. Дело в том, что та нефть, которая добывается у нас, в частности на Бузачинском полуострове, – тяжелая. А ее транспортировка на дальние расстояния выливается в большие затраты. Кроме того, у трубопроводных компаний нет особого желания иметь дело с тяжелой, вязкой нефтью, какой, например, является каражанбасская. Поэтому в свое время этот НПЗ планировался именно для переработки бузачинской нефти.
– Подсчитано: если в Мангистау начнут перерабатывать собственную нефть, то нефтяники получат прибыль порядка 40 долларов на тонну. Поэтому проект также выгоден и казахстанским нефтяным компаниям в плане повышения рентабельности нефтедобычи. А о каких сроках строительства НПЗ сегодня идет речь?
– С учетом разрешительных процедур и ввода его в эксплуатацию – 5 лет, а обычный срок эксплуатации таких объектов – более 30 лет. Но причины, по которым все эти страны выразили желание построить НПЗ в области, не в быстрых доходах. Желание участвовать как китайской, так и иранской стороны в реализации этого проекта в основном обуславливается социально-политическими причинами. Здесь речь идет о политической задаче для Исламской Республики Иран – закрыть собственный дефицит внутри своей страны на 40%, такая же задача стоит и перед нами – мы должны стабилизировать собственный рынок нефтепродуктов и обеспечить нашему населению доступ к ним по разумной цене. Интерес Китая в том, чтобы обеспечить гарантию поставок сырой нефти на собственный рынок. Поэтому проект экономически целесообразный, но больше превалируют обязательства правительств трех стран перед своим населением по стабилизации поставок нефтепродуктов на внутренние рынки.
Что касается вопроса о месте расположения будущего НПЗ, то ответ на него пока остается открытым и будет рассматриваться в рамках ТЭО. При этом будет учтена близость к месторождениям, к портам, так как основной объем нефтепродуктов пойдет на экспорт.