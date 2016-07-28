DaewooBus планирует дополнительный выпуск автобусов для Астаны
Азамат Сыздыкбаев
40 дополнительных автобусов выпустит для столицы ТОО DaewooBus, передает Kazpravda.kz.
Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Мурат Ескендиров.
"В текущем году на наших заводах было выпущено 8 автобусов на сумму 317,5 миллиона тенге. Автобусы оснащены дизельным двигателем, изготовленным в соответствии со стандартом Евро-4. Буквально в прошлом месяце эти автобусы были приобретены транспортными компаниями Усть-Каменогорска. Также для обслуживания линии общественного транспорта Алматы было поставлено 35 новых автобусов марки Daewoo, оснащенных газовым двигателем по стандарту Евро-5. Мы готовы поставить современные автобусы для Астаны. До конца текущего года мы планируем выпустить еще 40 пассажирских автобусов," – сказал он.
По его словам, компания пережила непростые времена в прошлом году, но сумела найти решение без радикальных изменений в штате. "Корректировка курса тенге в прошлом году привела к существенному удорожанию конечной стоимости продукции. Соответственно, снизился спрос на основные модели среднего и большого классов автобусов. В этой связи в целях недопущения снижения показателей и сохранения рабочих мест менеджментом компании было принято решение о запуске в текущем году производства автобусов малого класса. В дальнейшем мы планируем расширить модельный ряд автобусами специального назначения: школьные автобусы и автобусы для инвалидов. Запуск производства начнется уже во втором полугодии. Доля местного содержания составляет около 20%. В последующем этот показатель планируется довести до 50%, и до конца года мы планируем выпустить около 100 единиц микроавтобусов", – сообщил Ескендиров.
"В 2017 году ожидается заключение договора на производство двухдверных автобусов малого класса для городских перевозок, – продолжил он. – В планах компании – наладить выпуск до 500 микроавтобусов в год. Бесспорным преимуществом Next локальной сборки станет цена. В отличие от аналогов российского производства в нее будут включены НДС, утилизационный сбор и таможенные пошлины".