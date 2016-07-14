В мире

ДАИШ готовится к поражению

Террористическая группировка ДАИШ начала готовить варианты действий в случае падения "халифата". От вооруженного противостояния в Сирии и Ираке, боевики начали переходить к тактике террора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на islam-today.ru.

Связано это с тем, что территории ДАИШ только за последние 6 месяцев сократились на 25%, пишет The Washington Post. Издание, в частности, информирует, что с последних видеообращениях главари группировки дают понять, что на поле боя им грозит поражение, а также не исключают вероятности потерять все имеющиеся укрепления.

"Эксперты в США полагают, что недавние теракты в Стамбуле и Багдаде были ответом на ряд поражений, который боевики группировки потерпели в Сирии и Ираке. По их мнению, в ближайшее время количество терактов может значительно возрасти", – отмечается в информации.

"Они сконцентрируются на организации тайных, коварных операций в крупных городах", – говорят эксперты.

Примечательно, что на территориях, занятых ДАИШ, запрещены телевидение и интернет. Такие меры террористы принимают, чтобы местное население не узнало об их поражениях, пишут СМИ.

Популярное

Все
Водителям "Скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Казахстанские борцы победили в Кубке Азии «Turan Barysy "
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Газовый баллон разрушил дом в Актюбинской области – четверо пострадали
Сильный снегопад и метель ожидаются в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина
Акмолинские полицейские получили новые автомобили
В ВКО из-за халатности остановила работу ТЭЦ
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Пеликана приютили вахтовики на месторождении в Мангистау
Си Цзиньпина переизбрали генсеком Компартии Китая на третий срок
Тело младенца нашли на мусорном полигоне в Актюбинской области
В АФМ прокомментировали задержание сотрудника ДЭР с пистолетом
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
Президент Казахстана провел встречу с президентом Европейской комиссии
Правовой фундамент легитимности государства
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии

Читайте также

Спорт , В мире
Моуринью установил рекорд в еврокубках
Технологии , В мире
Илон Маск возглавил Twitter – СМИ
В мире
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
В мире
Шестнадцать человек пострадали в результате взрыва на военн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]