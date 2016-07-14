ДАИШ готовится к поражению

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Террористическая группировка ДАИШ начала готовить варианты действий в случае падения "халифата". От вооруженного противостояния в Сирии и Ираке, боевики начали переходить к тактике террора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на islam-today.ru.
Связано это с тем, что территории ДАИШ только за последние 6 месяцев сократились на 25%, пишет The Washington Post. Издание, в частности, информирует, что с последних видеообращениях главари группировки дают понять, что на поле боя им грозит поражение, а также не исключают вероятности потерять все имеющиеся укрепления.
"Эксперты в США полагают, что недавние теракты в Стамбуле и Багдаде были ответом на ряд поражений, который боевики группировки потерпели в Сирии и Ираке. По их мнению, в ближайшее время количество терактов может значительно возрасти", – отмечается в информации.
"Они сконцентрируются на организации тайных, коварных операций в крупных городах", – говорят эксперты.
Примечательно, что на территориях, занятых ДАИШ, запрещены телевидение и интернет. Такие меры террористы принимают, чтобы местное население не узнало об их поражениях, пишут СМИ.
Связано это с тем, что территории ДАИШ только за последние 6 месяцев сократились на 25%, пишет The Washington Post. Издание, в частности, информирует, что с последних видеообращениях главари группировки дают понять, что на поле боя им грозит поражение, а также не исключают вероятности потерять все имеющиеся укрепления.
"Эксперты в США полагают, что недавние теракты в Стамбуле и Багдаде были ответом на ряд поражений, который боевики группировки потерпели в Сирии и Ираке. По их мнению, в ближайшее время количество терактов может значительно возрасти", – отмечается в информации.
"Они сконцентрируются на организации тайных, коварных операций в крупных городах", – говорят эксперты.
Примечательно, что на территориях, занятых ДАИШ, запрещены телевидение и интернет. Такие меры террористы принимают, чтобы местное население не узнало об их поражениях, пишут СМИ.