В Алматы состоялись Вторые международные чтения, посвященные творчеству народного писателя Казахстана, лауреата Президентской премии мира и духовного согласия, литературных премий имени Абая и Беимбета Майлина, прозаика, сценариста, драматурга, переводчика Мориса Симашко.

Организаторы чтений – Респуб­ликанская еврейская общинная библиотека им. М. Симашко, Ассоциация еврейских национальных организаций РК «Мицва», Институт литературы и искусства им. М. О. Ауэзова, Научно-экспертная группа Ассамблеи народа Казахстана г. Алматы.

Как отметил, председатель совета ассоциации «Мицва», член Совета АНК Александр Барон, было подано более 40 заявок из Казахстана, России, Израиля, Венгрии, Румынии, Беларуси. По итогам чтений будет издан сборник статей. Учреждена золотая медаль имени Мориса Симашко, которая ежегодно будет присуждаться пяти номинантам, исследователям жизни и творчества писателя.

Первые пять медалей вручены культурологу, знатоку Востока Мурату Ауэзову, генеральному директору Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова Кенжехану Матыжанову, автору научно-исследовательской книги «Морис Симашко» Светлане Ананьевой, главному редактору издательского дома «Звязда» (Минск) Александру Карлюкевичу, кинорежиссеру Александру Головинскому, автору документального фильма «Миры Мориса Симашко».

Выступившие на чтениях генеральный директор Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО, поэт Олжас Сулейменов, президент Международного казахского ПЕН-клуба Бигельды Габдуллин, заместитель председателя правления Союза писателей РК, профессор, поэт, переводчик Жакып Омиржанулы, писатель Адольф Арцишевский и другие отмечали, что Морис Симашко был знаковой фигурой не только в литературе Казахстана, но и самым переводимым казах­станским писателем на Западе.

Он по праву считается одним из основателей школы нового исторического романа в Цент­ральной Азии. Морис Симашко – автор 20 книг, по его сценариям поставлено около 10 фильмов. Ему было дано заглянуть далеко в прошлое, осмыслить его, чтобы лучше понять настоящее. Он считал, что именно там, за далью веков, и таятся истоки всех сегодняшних социальных процессов.

Мировые цивилизации, древние, но в то же время остро современные, сошлись в его ярких художественных произведениях. В их числе «Маздак», где на материале сасанидского времени прослеживается природа нынешних катаклизмов Востока. «Искупление Дабира» с его объяснением, откуда есть пошел обнаглевший донельзя терроризм, «Емшан», где впервые в истории поднимается тема манкуртства, «Искушение Фраги», вскрываю­щее суть отношений творца с абсолютной властью. Он создал пронзительные рассказы «Писание по Бондарю» и «Бербека», связанные с детскими впечатлениями, повесть «Гу-га», которая стала первым в советской литературе произведением о штрафных батальонах.

Напомним, что Симашко – это писательский псевдоним Мориса Давидовича. Он перевернул свою фамилию – Шамис, добавив к ней окончание -ко. Кстати, свое необычное для нашего слуха имя – Морис – тоже получил не случайно. Писатель рассказывал: «18 марта. День Парижской коммуны. Именно в это знаменательное число я и родился в студенческом общежитии Одесского института народного образования. Отец носил комсомольскую форму, мать – тоже интернацио­налистка, и мое имя не могло быть другим: только Марсель или Морис. Спорили лишь об этом. Имя Морис предопределило в моей жизни многое».

Для него родиной был Казах­стан, который Морис Давидович называл «зеркалом мира». Он писал: «Представляя из себя серд­цевину континента, Казахстан волею исторической судьбы вмес­тил в себя, по выражению поэта, «все Бастилии грешной земли». Мировые религии и сопутствую­щие им конфессии в той или иной мере представлены здесь и мирно соседствуют».

В результате зарубежных поездок писателя появилась прекрас­ная серия очерковых книг. Уже первая командировка Симашко в Тунис обернулась блистательным очерком «Путешествие в Карфаген», затем была «Дорога на Святую Землю», в которой он вспоминает своих друзей – Аскара Сулейменова, Калтая Мухамеджанова, Фаризу Онгарсынову. Он дружил с Николаем Ровенским, Шеризданом Елеукеновым, Герольдом Бельгером.

Роман «Семирамида», который писатель называл «мой антиПикуль», был выдвинут Международным казахским ПЕН-клубом на соискание Нобелевской премии.

Мориса Давидовича всегда волновали судьбы Востока, отношения политики и культуры, идея всечеловеческого братства и страшное зло всех времен – терроризм. Темы эти присутствуют едва ли не в каждом его произведении. Ими пронизан и «Четвертый Рим», начатая в Алматы и законченная в Израиле книга, в которой Морис Симашко как бы подытожил свою жизнь. Это книга-исповедь, книга-завещание.

Морис Давидович не успел ее издать. Уже будучи в Израи­ле, он прислал рукопись в Алматы своему близкому другу Леониду Гиршу. Первые главы книги с подачи классика казахской литературы Абдижамила Нурпеисова были напечатаны в журнале Казахстанского ПЕН-клуба «Тан-Шолпан» в 2002 году с прекрасным предисловием писателя Герольда Бельгера. Позже увидело свет и полное издание «Четвертого Рима».

…В 1999 году Морис Симашко уехал из Алматы в Израиль к детям и внуку. Ему было 75 лет. Прожил он на земле обетованной всего один год.