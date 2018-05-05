Далай-лама предсказал мирную жизнь на планете через 20 лет

В ближайшие 20 лет на Земле может наступить полный мир, если наука и образование донесут важность самоконтроля, сострадания и альтруизма. Об этом заявил Далай-лама XIV российским ученым на конференции в своей резиденции в индийском городе Дхарамсала, пишет Life.ru
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"Возможно, на это потребуется два десятилетия. Люди младше 30 лет застанут плоды совместной работы науки и образования", – рассказал далай-лама.
Хоть в мире сегодня присутствует геополитическая напряженность, а множество военных конфликтов не дают покоя планете, духовный лидер буддистов видит положительную динамику во взглядах человечества в последние годы. Он обратил внимание на то, что в мире наблюдается сокращение ядерного оружия.
Далай-лама уверен, что любые проблемы следует решать только с помощью переговоров, основанных на сострадании и понимании единства всего человечества.