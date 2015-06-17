Свежий выпуск Далекая и близкая Италия Полина ФЕДОРОВА

Представители двух стран обсудили вопросы сотрудничества в сфере культуры, искусства и археологии. Стороны с удовлетворением отметили стремление государств к дальнейшему развитию творческого партнерства и обмену опытом. В частности, от имени посольства Италии Стефано Раваньян выразил заинтересованность в проведении Года итальянской культуры в Казахстане. Он отметил готовность дипломатической миссии к осуществлению этих планов в период с сентября 2015-го по июнь 2016 года.

А. Мухамедиулы и С. Раваньян еще раз обсудили вопросы, касающиеся съемки документального фильма о путешествии Марко Поло в Центральную Азию. Впервые идея снять кино о легендарном итальянском купце и путешественнике прозвучала в ходе их встречи в ноябре прошлого года.

– Мы договорились рассмотреть возможность съемки документального фильма в кратчайшие сроки и реализовать данную инициативу в контексте 550-летия Казахского ханства, – сказал министр.

В ходе встречи посол рассказал А. Мухамедиулы о своем посещении Национального музея Казахстана.

– Меня поразила грандиозность строения и уникальность экспозиционного фонда. Еще более восхитила схожесть коллекции Национального музея Казахстана с экспонатами Музея современного искусства Италии, – подчеркнул дипломат.

В завершение встречи С. Раваньян пригласил главу казахстанского ведомства принять участие в международной конференции министров культуры, которая пройдет с 31 июля по 1 августа в Милане. Он также передал приглашение министра культуры, культурной деятельности и туризма Итальянской Республики Д. Франческини провести двустороннюю встречу в рамках данного мероприятия.



