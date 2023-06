​Далекая и близкая Корея

Здравствуй, Сеул!



И даже плотная программа пребывания, моменты, связанные с часовыми поясами и прочими гастрономическими нюансами, не могли отодвинуть на второй план положительные эмоции от всего того, что довелось увидеть во время путешествия по Корее.

Наша группа состояла из 10 журналистов стран Центральной Азии. В Сеул прилетели в выходной. Поэтому наш гид и одновременно руководитель туристического агентства Always First Travel Co., Ltd Хан Сан Дэ, встретивший нас в аэропорту, объя­вил день отдыха.

Но какой там! Желание познакомиться с городом, увидеть все своими глазами взяло верх. Едва получив прописку в отеле «Кореяна» и избавившись от саквояжей, мы отправились бродить по столичным проспектам и улочкам.

Рядом с гостиницей – полицейский участок. Удивительное дело: на крыльце у входа на мини-постаменте – два симпатичных мультяшных полицейских. Глядя на них, понимаешь: они, во-первых, помощники, а уж во-вторых – строгие блюстители порядка. Следует заметить, что в дальнейшем представители трудной и опасной службы встречались нам лишь в качестве регулировщиков на оживленных проспектах Сеула.

В книжных магазинах полно посетителей, там можно не только приобрести интересующую литературу на разных языках мира, но и просто почитать. Этим пользуются студенты, утоляя информационно-академический голод. Стремление к знаниям – отличительная черта молодежи. Высокая конкуренция обязывает их проводить многие часы в учебных аудиториях и библиотеках, которые там работают до 23 часов. А для того чтобы попасть в читальный зал, нужно занять очередь в 6 утра.

Эти подробности рассказала наша переводчица Татьяна, студентка Корейского государственного университета. Когда ей было четыре года, родители переехали из Кореи во Владивос­ток. Там она жила и училась в школе, а после ее окончания поступила в вуз Сеула. Отсюда – секрет хорошего владения русским языком.

Чистота – еще одна примета Сеула, свидетельствующая об уровне сознательности обитателей мегаполиса. Столичный пейзаж удивляет разно­образием уютных уголков с клумбами, малыми архитектурными формами, скульптурами, фонтанами и, конечно же, мостами. Только на реке Хан, разделяющей Сеул на две части, их 40!

Мосты сотрудничества

Не менее ценно умение корейцев налаживать диалог между странами. Идея, выдвинутая президентом Рес­публики Кореи Пак Кын Хе, направлена на то, чтобы евразийский континент стал ареной коммуникаций, открытости и креативности.

Корейская сторона планирует объе­динить транспортную и энергетическую инфраструктуру Дальнего Востока, стран ЦА с перспективой выхода в Европу. Для этого страна, накопившая богатый опыт межрегио­нальной интеграции, делает немало. Действующий форум по сотрудничеству между Республикой Кореей и странами Центральной Азии – тому прямое свидетельство.

Он обеспечивает странам площадки для обсуждения вопросов, связанных с энергетикой и технологиями, транспортом и логистикой, лесным и сельским хозяйством, текстильной промышленностью, экологией, медициной, образованием и культурой. Об эффекте такого взаимодействия можно судить по данным, которые озвучил на форуме первый вице-министр иностранных дел Республики Кореи Чо Тэ Ён. После установления дипломатических отношений объем товарооборота между Южной Кореей и государствами Центральной Азии возрос в 260, а численность посетителей республики – граждан ЦА увеличилась в 150 раз.

Обоюдовыгодным для стран может стать взаимодействие в области гидроэнергетики, внедрения ресурсосберегающих технологий, развития наукоемких отраслей. Имеются хорошие возможности для привлечения в страны ЦА капитала и технологического опыта Кореи в сфере телекоммуникационных систем и инфраструктурного строительства.

Казахстан, участвующий во многих международных транспортно-логис­тических проектах, отметил на форуме вице-министр иностранных дел Рес­публики Казахстан Аскар Мусинов, заинтересован в сотрудничестве с Кореей. В декабре 2014 года в эксплуатацию введена железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран. Проект обеспечивает выход товаров на международные рынки по морским путям через Персидский залив и организует обратный грузопоток в страны ЦА.

Важным событием стали открытие казахстанско-китайского терминала в морском порту Ляньюньган и запуск новой железнодорожной артерии до Алматы. Маршрут соединяет юго-восток, восток и центр Азии и открывает кратчайший сухопутный путь на российские и европейские рынки. Близится к завершению строительство казахстанского участка автомобильного коридора Западная Европа – Западный Китай. Присое­динение корейской стороны к этим масштабным проектам будет способст­вовать укреплению региональной кооперации, подчеркнул А. Мусинов.

Наглядный пример таковой – проекты по сборке южнокорейских автомобилей на казахстанских заводах. Новый формат Евразийского экономического союза, информировал участников форума Аскар Мусинов, открывает широкие возможности для продвижения товаров и услуг через двустороннее взаимодействие с Рес­публикой Кореей. К примеру, южнокорейские автомобили марок Kia, SsangYong, Hyundai можно продавать на пространстве ЕАЭС без оформления таможенных процедур и уплаты соответствующих пошлин и сборов.

С учетом этого аспекта сотрудничества корейская сторона организовала для журналистов экскурсию на завод компании Hyundai в городе Асан, где трудятся 4 000 человек. На первом этапе производства мы не увидели рабочих, поскольку процессы автоматизированы на 89%. Основную работу за человека делают роботы, станки и сварочные машины. Тяжелые грузы перемещаются с помощью транспортеров и кранов. В день с конвейера предприятия сходят 1 100 автомобилей. Продукция отправляется в 140 стран мира.

На память – фото с президентом

Организаторы пресс-тура постарались сделать нашу программу насыщенной и запоминающейся. Одно из ярких впечатлений – посещение теат­ра «Нанта». Это шоу без слов, где каст­рюли, ножи и разделочные доски превращаются в музыкальные инструменты, а в роли кулинаров выступают барабанщики-виртуозы.

Сюжет незатейлив. Повара получили от грозного шефа задание: за час приготовить праздничный стол да еще попутно взять в команду новичка для обу­чения. Незадачливым кулинарам постоянно не везет, они то и дело отвлекаются. Процесс сопровождается жонглированием, трюками, барабанными перекличками. Только один повар застучит ножом, другой подхватывает ритм, к ним присоединяется третий, потом четвертый. На сцене во все стороны летит капуста, разливается вода, на сковороде вспыхивает пламя. Сумасшедшая энергия заводит зал – в ответ хохот зрителей и аплодисменты.

Мы побывали также в Голубом доме – резиденции президента, где собрана информация обо всех правителях Кореи. Здесь можно посидеть за президентским столом, в виртуальном режиме сфотографироваться с действующим президентом Пак Кын Хе и тут же отправить отчет в редакцию по электронной почте. Мол, состоялась встреча на высшем уровне. И все это благодаря высоким технологиям, стоящим в первом ряду при упоминании Южной Кореи.

Сегодня страна узнаваема и по уровню развития медицины с ее высокоточной диагностикой и эффективным лечением. Уникальны достижения в области эстетической косметологии. В клинике пластической хирургии JK Medical Group внедрено 3D-сканирование, создана лаборатория стволовых клеток и разработана собственная линия косметики.

Этот центр первый в Южной Корее получил разрешение на обслуживание иностранцев. Клиника не преследует исключительно коммерческие цели. Она помогает жертвам домашнего насилия, страдающим от ожоговых ран и лицевых деформаций. Важно и то, что пациенты клиники не испытывают языкового барьера, поскольку там работает многоязычный персонал, в чем мы сами смогли убедиться, познакомившись с выходцами из России, Кыргызстана и других стран.

Но кто бы мог подумать, что в Сеу­ле мы встретимся с образцовым носителем великого могучего... Рядом с отелем «Лотте», где проходил форум по сотрудничеству, мы столкнулись с самим Пушкиным, вернее, с памятником в его честь! Так что в огромном мегаполисе появился знакомый, которому можно было сказать: «Здравствуйте, Александр Сергеевич!» Сей факт говорит о многом, и прежде всего о том, что корейцы чтут мировых классиков и ценят отношения с соседями.

Интересными были экскурсии в Государственный центральный музей, на телебашню, расположенную на горе Намсан, в Королевский дворец Кёнбоккун, построенный в 1395 году и хранящий память о династии Чосон.

В закрытом саду, прилегающем к императорским покоям дворца Кёнбоккун, каждый уголок и каждая деталь несут смысловую нагрузку. К примеру, в королевскую библиотеку, расположенную на холме, правитель проходил через высокие цент­ральные ворота. Два боковых низких входа были предназначены для ученых мужей, дававших уроки сыну императора.

Чтобы пройти через них, волей-неволей приходилось отвесить поклон. И этому было свое объяснение: чем больше спелых зерен в колосе, тем ниже он склоняется к земле. Так же и с мудрецами. В композиции с могучим деревом, расположенным посреди пруда, и словно парящим над ними строением в виде лотоса отражено древнее представление корейцев о Вселенной и божественном происхождении власти – гармоничной и вечной.

В окрестностях знаменитой телебашни много молодежи, поэтому и символика здесь иная: скамейка для влюбленных и огромное количество замочков, которые пары закрепили на ограждении в надежде на прочный союз и долгую счастливую жизнь. Пусть так и будет: и в семьях, и в отношениях между странами!