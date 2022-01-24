Общество
Далеко не скорая помощь… Кто оказался в антирейтинге по качеству услуг в Казахстане
В 2021 году по инициативе Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК был проведен социологический опрос среди населения Казахстана. Его целью стало выявление степени удовлетворённости граждан видами услуг и уровня правовой грамотности казахстанских потребителей, сообщает Kazpravda.kz.     

Всего в опросе приняли участие более 20 тысяч респондентов из разных регионов страны.

А «скорая помощь» далеко не скорая… Так считает большая часть опрошенных. Самый высокий показатель недовольства населения – 26,5% – «выдал» сектор медицинских услуг. Люди устали от бесконечных очередей в медучреждениях, несвоевременной и некачественной работы скорой помощи. Кроме того, они сетуют на отсутствие бесплатных лекарств в поликлиниках, некомпетентность медперсонала в государственных и частных больницах.

На втором месте народного антирейтинга оказались услуги интернет-провайдеров и городского общественного транспорта, набравшие 26,4% и 21% негативных голосов соответственно. Первая отрасль «отличилась» некачественной абонентской связью, ограниченным доступом в интернет и другими погрешностями. Сфера пассажирских перевозок пестрит комментариями о грубости работников общественного транспорта, его переполненностью. При этом такие жалобы «всплывают» из года в год.

Третье место заняли услуги мобильной связи (18,4%) с необоснованными изменениями тарифов и железнодорожный транспорт (18,1%). Последний, по мнению респондентов, не соответствует санитарным нормам ж/д вокзалов, пассажирских вагонов и отличается постоянной перегруженностью.

Почти четверть респондентов признались, что их потребительские права нередко нарушались. Наиболее часто с этой проблемой сталкивались жители Алматы – 69,2%, Павлодарской – 43,9% и Костанайской областей – 38,1%.

21% опрошенных заявил, что в сфере предоставления бытовых услуг права потребителей нередко ущемлялись в парикмахерских и косметологических салонах, в мастерских по ремонту технических бытовых машин и приборов – 16%, в отделах по ремонту обуви и одежды – 14,4%.

Среди прочих были указаны негативные стороны сфер ЖКХ, туризма, электронной торговли, финансов, образования, общественного питания, розничной торговли и других.

Преимущественное количество участников опроса оценили ситуацию с соблюдением и защитой прав потребителей в Казахстане хорошо – 41,2%. Удовлетворены положением потребителя 34,7% анкетируемых, а 9,7% из числа жителей Алматы, Нур-Султана, Костанайской области дали неудовлетворительную оценку.

Кстати, согласно результатам опроса, большинство респондентов – 65,9% – знакомы с Законом РК «О защите прав потребителей», но не применяли его в жизни. Тех, кто воспользовался законом на практике, – 21,9%. 12,2% опрошенных, проживающих в Туркестанской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях, не знают о существовании такого закона.

В случае нарушения своих интересов большая часть респондентов обратится в уполномоченный орган по защите прав потребителей – 42,1%. К услугам юристов прибегнут 23,4%, а 12,3% будут решать проблему самостоятельно. 13,1% граждан воспользуются помощью общественной организации по защите прав потребителей. Лишь 7,5% респондентов не будут никуда обращаться, 2,8% пойдут к медиаторам, 6,4% – в суд.

Надо отметить, что 24,4% респондентов не знают о существовании общественных объединений по защите прав потребителей, а 15,9% не думают, что общественники могут помочь. 9,4% считают, что общественные объединения зависимые и доверять им не стоит.

Большинство жителей думают, что омбудсмен и Единая общенациональная ассоциация улучшат ситуацию с защитой прав потребителей в стране – 55,7%. Противоположную точку зрения имеют 14,1%. Необходимо отметить, что более половины опрошенных в Казахстане указала, что назрела необходимость создания института омбудсмена по защите прав потребителей.

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