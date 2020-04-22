Далеко не улетит?

Традиционная кампания, от которой зависит комфорт жителей региона, проходит в обыч­ные сроки, да и объем финансирования прежний. И тем не менее есть изменения, которые должны отразиться на качестве процесса.

Как пояснили в областном акимате, если раньше выставлялись четыре лота, по которым отдельно определялись подрядчики по поставке биологического и химического препаратов, по услугам дезинсекции и научному сопровождению, то теперь госзакупки проводят только по двум.

– Раньше поставщики самого биопрепарата не несли ответственность за то, насколько эффективными окажутся обработки, не было взаимосвязи с исполнителем работ. В нынешнем году мы решили изменить механизм, выставили два лота – это независимое научное сопровождение, задача которого определить, где, когда и сколько препарата должно быть использовано, а также его закуп и применение. Обработчик при этом должен будет сам обеспечить себя необходимыми химическими и биологическими средствами и в итоге отвечать за их качество, – пояснил первый заместитель акима области Сунгат Есимханов.

Еще один новый подход: сначала работа – потом деньги, то есть исполнение подрядчику оплатят по факту. Стоит добавить, что примерно 70% от общего объема финансирования пойдет на закуп бактерицидного препарата, созданного на основе бактерии Bacillus thuringiensis, который затем выльют в Иртыш – вещество избирательно действует на личинок мошки.

Непосредственно обработкой поймы в нынешнем году займется фирма «Euro Экопром», выигравшая конкурс. Научным сопровождением – ТОО «Флагман».

Ученые уже приступили к изу­чению ситуации, все данные они передают непосредственному исполнителю, который, по предварительной информации, начнет обработку к 15 мая. Эти сроки связаны с тем, что сейчас предстоит провести природоохранные попуски с верхнего кас­када водохранилищ по Иртышу. Пойменные луга будут залиты, и река войдет в русло только к середине следующего месяца.

Необходимо дождаться этого момента, чтобы дезинсекция была эффективной. В целом планируется обработать примерно 7 тыс. гектаров, разделенных на 9 секторов вдоль всей реки на территории области.

Также Сунгат Есимханов заявил, что при оплате работ подрядчиков будут оценивать качество обработки, к чему привлекут экспертное сообщество, неправительственные организации, партийцев – все они войдут в мониторинговые группы, а для контроля самого процесса намечено использовать дроны.

А вот борьбу с комарами в городах уже ведут – в областном центре по традиции начали с водоема садоводств «Металлург» и «Яблонька». Научную поддержку Павлодару в борьбе с кровососущими насекомыми оказывает Научно-исследовательский институт промышленного биосинтеза. Как рассказал заместитель его директора Аманжол Уляев, к мониторингу приступили 1 апреля и осуществляют его ежедневно.

– На этом водоеме анализ показал наличие на один квадратный метр более 50 личинок комаров определенной стадии развития. Это значит, нужно немедленно начинать обработку. При благоприятной погоде – достаточно одного жаркого дня – комары встают на крыло за сутки, – подчеркнул Аманжол Уляев. – Вокруг города имеется около 20 подобных водоемов. Все они будут взяты на контроль. Также намечено отслеживать водоемы в пойме Иртыша, образованные после его разлива.

Но важно понимать, что дезинсекционная обработка направлена не на уничтожение комаров, а на снижение их численности. К слову, энтомологи заверяют, что сейчас павлодарцам доставляют беспокойство в основном перезимовавшие комары – личинки могли спать в дуплах деревьев или подвалах, а с потеплением вылетели.

Непосредственно обработку Павлодара и прилегающих территорий, на которую из бюджета выделили более 35 млн тенге, осуществляет ТОО «Базарбай». Как рассказал главный специа­лист городского отдела ЖКХ Есей Файзолла, сейчас наземную обработку проводят ранцевыми аппаратами, автоопрыскивателями, а также термогенераторами.

– Против гнуса применяется препарат «Хлорпирифос» в концентрации не менее 48%, его закуплено 2,5 тонны. В нынешнем году планируется пройти 10 тысяч гектаров городской территории и 50 гектаров в селе Мойылды, – подчеркнул специалист. – В самом Павлодаре обработке подвергнутся все парки и скверы, но здесь исключается авиаобработка, так как это запрещено санитарными нормами. Сезон продлится, предварительно, до середины августа. А вот проводить работы по подвалам должны обслуживающие организации (свой КСК в каждом доме), которые могут ежегодно заключать договоры на дезинсекцию с аттестованными компаниями. Это должно быть предусмотрено тарифом.

В Экибастузе уже тоже приступили к борьбе с кровососущими. Здесь планируют обработать более 1 800 гектаров, на что выделили 9 млн тенге. Составлена карта ближайших мелководных водоемов, где научные группы выявляют личинки комаров, – это примерно 500 гектаров, обработают и берега озера Ащиколь. Но куда более масштабную работу предстоит провести именно в сырых, подтопленных подвалах – в сумме на площади 1 200 гектаров. Выполняет ее подрядная организация ТОО «Санидез».