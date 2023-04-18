Далекому мужеству верность храня

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Раушан Утеулина, Акмолинская область

Если направиться на юго-восток от аула Карлыколь Зерендинского района, то в паре-тройке километров, в голой степи, глазам путника предстанет Мемориал славы.

фото Айбека Даньярова

На двух гранитных камнях скромного обелиска начертаны имена 63 аульчан, ушедших на фронт из этого маленького селения. Остаться живыми в том аду и вернуться домой повезло лишь 29, остальные навечно остались в строю…

Маленького одноименного аула в четыре десятка дворов, раскинувшегося в свое время в окружении лесных колков на берегу озера Карлыколь, нет уже как лет сорок. Последние его жители перебрались в соседнее село Пахарь еще в 1984 году. О том, что здесь некогда шумела жизнь, долгое время напоминало лишь старое сельское кладбище. До той поры, пока уроженец этого аула – учитель истории Толеген Ерден из нынешнего села Карлыколь (так со временем стало называться село Пахарь) – не загорелся идеей к 65-летию Победы установить на месте родного аула тот самый Мемориал славы как дань уважения великому мужеству отцов и дедов.

Именно отсюда, рассуждал Толеген Гибратулы, матери, сестры и жены, плача и причитая, провожали своих сыновей, братьев и мужей в страшную неизвестность под названием «майдан». Именно сюда, в маленькое село, затерявшееся в степных просторах Сарыарки, рвались с чужбины сердца фронтовиков: снился им родной аул, стоило сомкнуть усталые глаза.

Твердое убеждение учителя истории, что светлая память героев-карлыкольцев должна быть увековечена именно здесь, на земле родного аула, где они появились на свет, не смогли в свое время сломить ни не понимающие его затеи земляки, ни различные обстоятельства… И к 65-летию Великой Победы на небольшом возвышении, где когда-то стояла аульная контора, появился-таки скромный Мемориал славы, зримая память о 63 карлыкольцах.

Небольшой скульптурный комплекс состоит из трех отдельных плит из природного камня. На камне, что слева, на прикрепленной к нему мраморной плите значатся имена односельчан, сложивших головы на поле боя. На камне справа – имена тех, кому посчастливилось выжить и вернуться в родной аул. На расположенном посередине камне проступает печальное женское лицо. Это образ женщины-матери, жизнь которой с началом войны превратилась в одно сплошное тревожное ожидание. Она держит перед собой сложенные в молитве за сыновей руки.

Как рассказывал Толеген Гибратулы, в их ауле Карлыколь в то время жили три женщины по имени Айтжан. И так совпало, что каждая проводила на фронт по четыре родных человека – мужа, братьев, сыновей. «А сколько таких Айтжан жили в тревоге и страхе за своих близких по всей нашей стране? Сколько их, ломая спины на колхозной работе вместо мужчин, денно и нощно молили Всевышнего о том, чтобы скорее закончилась эта проклятая война, чтобы могли они обнять своих детей?» – делится Толеген-аға.

Среди высеченных на мраморе фамилий героев из маленького аула есть имена отца и дяди Толегена Ердена. Но не только поэтому сельский учитель, обивая пороги, доказывая, прося, вкладывая собственные средства, заказал мастеру-камнетесу из Кокшетау обелиск, а позже, опять же с помощью добрых людей, установил его. Убежден сельский учитель, участник декабрьских событий 1986 года, что карлыкольским батырам поклоняться нужно именно здесь, где они родились и выросли. К слову, 22 героя-фронтовика упокоились на старом аульном кладбище. Похоронен родственниками именно здесь и уроженец этого аула, кавалер трех орденов Славы, фронтовик Абулхаир Бегалин.

Толеген Гибратулы благодарен каждому поддержавшему его в этом начинании, тем, кто оказал помощь и в установке памятника и ограждении его территории, кто продолжает помогать и сегодня. Очень он переживал, когда в самом начале ограды не было, и лишь только с полей сходил снег, пасущиеся вокруг лошади приходили потереть бока о каменные плиты, постепенно их расшатывая.

Оградить мемориал штакетником помог аксакалу в свое время тогдашний аким сельского округа Оралбек Бекишев. Осенью прошлого года штакетник сменила новая железная ограда благодаря директору ТОО «Акшабай» Канату Какимову. Толеген-аға посадил саженцы сосны возле обелиска. Молодые сосенки плохо здесь принимаются, но терпеливый и заботливый уход сделает свое дело, считает он.

Кстати, инициатива Толегена Ердена подхвачена и другими акмолинцами. К нему из разных аулов, причем не только из близлежащих, приезжают люди, чтобы взять эскиз, узнать все, что касается обустройства мемориала. Похожие памятники в прошлом году появились в селе Альжанка, а также в аулах Карсак, Ондирис, Кенетколь, Булак, а из аула Мадениет соседней Северо-Казахстанской области приезжали за опытом.

Однако с самого начала не поняли стремления Толегена Ердена многие односельчане, не понимают, судя по всему, до сих пор. Земляки, вооруженные собственной логикой, не могли взять в толк: зачем пожилой человек с одержимым упорством, не жалея собственных сил и средств, отнимая время у других людей, хочет установить памятник в чистом поле? Что это за память, вопрошали они, если к обелиску никто не ходит, если все меньше остается людей, которые знают о нем?

Толегену Ердену не раз предлагали перенести и установить памятник рядом с аульным кладбищем уже в новом Карлыколе. Дело в том, что в центре аула есть обелиск в честь героев Великой Отечественной войны. И на нем также значатся имена тех 63 воинов, ушедших на фронт из того аула Карлыколь, которого больше нет...

Но Толеген Гибратулы упорно отвергал это предложение. По сей день никто и ничто не может развеять его убеждение, что память защитников Отечества должна быть увековечена там, откуда его отец, дядя и их односельчане призвались на фронт, откуда кто-то из них мужественно шагнул в вечность.

Затевая когда-то постройку мемориала на месте родного аула, мечтал аксакал построить на этой благодатной земле дом. С этой целью расчистил закрывшийся от времени глаз родника с изумительно вкусной, по его словам, водой.

– Аул здесь вряд ли возродится, но дома и дороги построить можно, – делится аксакал. – Я взял в долгосрочную аренду 450 гектаров пастбищ и 200 гектаров пашни, трудимся вместе с сыном. Нашлись бы хорошие трудолюбивые единомышленники, желающие работать на земле, глядишь, дело бы и пошло. В нескольких метрах отсюда находится озеро Карлыколь, можно рыбу разводить. Когда я выбирал место для установки памятника, кроме степного бурьяна тут ничего не было. А я смотрел на это природное возвышение и думал: именно здесь, в центре бывшего аула, будет стоять Мемориал славы.

Уезжая, оглянулись и мы. И убедились – стоит памятник.

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