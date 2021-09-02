​Дальневосточный экспресс

Предыдущий форум ВЭФ, прошедший в 2019 году, стал рекордным. Его посетило 8 тыс. участников, в том числе главы 440 компаний, было заключено 270 соглашений. В этот раз организаторы не стали гоняться за ударными показателями. «У нас задача пригласить самых главных людей, от которых во многом зависит развитие Дальнего Востока», – сообщил Юрий Трутнев, полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Но это задачи российской стороны.

У Казахстана свои цели. Как отметил Полномочный Посол нашей республики в Российской Федерации Ермек Кошербаев: «Мы рассчитываем на практический результат (форума. – Ред.), поэтому максимально заинтересованы в организации встреч с официальными лицами, бизнес-сообществом и иностранными делегатами».

ВЭФ относительно новая площадка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где уже действует АТЭК или Боаоский Азиатский форум, имеющие за плечами богатый опыт по налаживанию сотрудничества. Но смотреть на Восточный экономический форум свысока из-за его молодости не стоит. Существующие бизнес-площадки Азии преимущественно носят внутрирегиональный характер, в то время как ВЭФ играет роль связующего моста между странами АТР и Евразии. Последнее обстоятельство делает его привлекательным для нашей страны, поскольку Казахстан находится в Центральной Азии и не имеет прямого выхода к Азиатско-Тихоокеанскому региону.

В то же время для Казахстана регион АТР не является терра инкогнита. Здесь у нас есть пул традиционных партнеров в лице Китая, Японии, Южной Кореи, объем накопленных инвестиций которых в нашу экономику превышает 30 млрд долларов.

Вместе с тем в этом регионе существует также много развивающихся стран, чей потенциал, как правило, остается без должного внимания. Удивительно, что даже в условиях неутихающей глобальной пандемии COVID-19 их экономики динамично растут. Согласно оценке Азиатского банка развития (АБР), в 2021 году рост их ВВП составит 7,3%, что станет одним из высоких показателей в мире. По этому поводу сегодня делается вполне очевидный прогноз, что столь высокие темпы развития на фоне коронакризиса ускорят смещение баланса сил в глобальной экономике в сторону Азии.

Ближайшее десятилетие станет знаковым для АТР. Сегодня Китай по объему своей экономики находится на втором месте, но уже во второй половине 20-х годов обещает обогнать действующего лидера – США. Согласно 14-му пятилетнему плану развития Китая, Поднебесная к 2035 году предполагает увеличить ВВП на душу населения до уровня развитых стран, приблизительно до 35 тыс. долларов (в 2020 году, по данным МВФ, ВВП КНР на душу населения составил 10,5 тыс. долларов). При этом каких-то 20 лет назад для Пекина актуальной задачей было сократить уровень бедности в стране. Очевидно, Китай построит «общество средней зажиточности» гораздо раньше 2050 года.

Изменится социальный облик не только КНР, но АТР. Согласно данным Ernst & Young, сегодня в Азии проживает 28% глобального среднего класса всего мира, а к 2030 году, по прогнозу, эта доля возрастет до двух третей. За социальными маркерами скрываются экономические тренды – рост потребления в регионе. Хотя сегодня многие страны АТР имеют экспортоориентированную экономику с дешевой рабочей силой, быстрый рост среднего класса подстегнет шопинг-бум среди населения. Азия станет привлекательным рынком для ее торговых партнеров, примерно таким, какими являются Евросоюз и США.

Как ожидается, преимущества получат те страны, которые, не дожидаясь завтрашнего дня, наращивают сотрудничество с динамично развивающимися экономиками АТР. В этом случае Восточный экономический форум способен стать для Казахстана удобной возможностью успеть попасть на набирающий скорость азиатский экспресс.

Актуальным вопросом для Казахстана остается и привлечение новых инвестиций. Если говорить о регионе АТР, то безусловными лидерами пока остаются Китай, Япония и Южная Корея. Вместе с тем годы бурного развития не прошли бесследно для развивающихся стран Азии.

К примеру, в первой половине 2021 года объем зарубежных инвестиций Вьетнама, с которым заключено соглашение о ЗСТ (Зона свободной торговли. – Ред.) в рамках ЕАЭС, составил 570 млн долларов. По меркам глобальной экономики, цифра небольшая. Но следует учесть, что у Казахстана товарооборот с отдельными странами ЕАЭС еще меньше. Сам факт инвестиций, пусть и небольших, говорит о заложенном потенциале развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые уже сегодня показывают миру не только динамику роста, но и мышечную массу. В будущем тренд усилится. Очевидно, что высокие темпы роста ВВП делают сотрудничество с этой группой государств АТР более чем привлекательным.

Есть еще одно измерение парт­нерства на дальневосточном направлении. По данным российской стороны, благодаря ВЭФ на Дальнем Востоке сегодня реализуется 2,6 тыс. инвестиционных проектов, более 400 из них введены в эксплуатацию. Оживление региона позволяет снова вспомнить о Турксибе, масштабной железнодорожной стройке советского времени, о которой сегодня немного подзабыли. Усиление экономического и экспорт­ного потенциала Дальнего Востока, как ожидается, усилит транзитные возможности Казахстана. Если раньше Турксиб связывал едиными хозяйственными связями Сибирь и Среднюю Азию, то сегодня его экономическая география выглядит гораздо шире. Это страны Персидского залива, Среднего и Ближнего Востока, южная часть Европы.

Какое место займет Казахстан под азиатским солнцем? Здесь многое зависит от его присутствия в этом уголке планеты и формата сотрудничества с динамично развивающимися странами региона. Такие возможности открывает для Казахстана бизнес-площадка Восточного экономического форума во Владивостоке.