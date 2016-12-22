Дальневосточный вояж

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Аскар БЕЙСЕНБАЕВ
Длительная восьмиматчевая выездная серия «Барыса» завершена, причем в двух пос­ледних играх астанинцам противостояли команды с Дальнего Востока – хабаровский «Амур» и «Адмирал» из Владивостока. Казахстанская дружина одержала в них победы и поправила турнирное положение, поднявшись в своей конференции на 7-е место. Причем в последней встрече она с этой позиции сместила именно «моряков», а вот теперь «барсам» надо обойти и китайских «драконов» (пекинский «Куньлунь ред стар» расположился на 6-м месте и опережает нас на 4 очка).

Приморские хоккеисты играли довольно неплохо, но «барсы» явно превосходили их в настрое. Казахстанцы вышли вперед уже на 8-й минуте встречи, когда в большинстве отличился Константин Пушкарев. Удвоил преимущество нашей команды на 30-й минуте, но уже в равенстве, Роман Старченко. Все, что смогли сделать в этот день дальневос­точники, так это сократить счет на 40-й минуте усилия­ми легионера-казахстанца Вадима Краснослободцева. Но далее все точки над «i» в течение кратчайшего периода (на 55-й и 56-й минутах) расставил неу­держимый нападаю­щий Дастин Бойд, который еще дважды поразил ворота россиян. Итоговый счет – 4:1.

Интересно, какие выводы сделают в стане «Адмирала» пос­ле поражения от прямых конкурентов в битве за плей-офф. Ведь за «Барысом» закрепилось реноме команды, которая пос­ле своих побед отправляет в отставку главных тренеров ­команд-соперниц. В этом сезоне после проигрыша казах­станцам своих постов лишились Евгений Попихин из «Нефтехимика» (Нижнекамск), Андрей Соколов из «Югры» (Ханты-Мансийск), а день назад был уволен и наставник «Амура» Мисхат Фахрутдинов.

«Хищники» с хорошим наст­роением возвращаются в Астану, где проведут сразу шесть домашних матчей. Уже завтра они встретятся с челябинским «Трактором», а далее к нам пожалуют магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», московский «Спартак», «Сочи» и нижегородское «Торпедо». Надеемся, что жители, а также гости столицы придут и поддержат команду на лучшей хоккейной арене Континентальной хоккейной лиги, а это придаст дополнительные силы игрокам, и они нас порадуют очередными викториями.

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