Дальновидность и инициативность

– С большим интересом ознакомился с обращением Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу по поводу перераспределения полномочий и хотел бы поздравить вашу страну с этой важной программой конституционных реформ. Все предложения и рекомендации, представленные специальной рабочей группой, направлены на внедрение новой системы управления, основывающейся на том, что народ является единственным источником власти.В демократическом государстве отношения между Парламентом и Правительством должны быть определены как равные перед собой, ни одна из них не должна преобладать над другой. Это естественным образом требует укрепления роли Парламента, а все действия Правительства должны осуществляться под парламентским контролем. В этих конституционных отношениях при возникновении разногласий между ветвями власти Президент должен выступать в качестве арбитра.Реализация этих новых принципов послужит продвижению демократии и прав человека, а также обеспечит дополнительную защиту свободы ваших граждан и поднимет вашу страну на качественно новый уровень. Это и есть ключевое условие для любого государства, которое стремится обеспечить стабильность в системе власти с применением современных принципов управления.Я желаю Казахстану всего наилучшего в достижении намеченных преобразований.– Исторически так сложилось, что на пути к достижению демократии разные страны прео­долели множество различных этапов. Европе, и к примеру Канаде, пот­ребовалось достаточно долгое время, чтобы построить подлинно демократическое общество. Удивительно, как всего за 25 лет благодаря выдающимся инициативам Президента Нурсултана ­Назарбаева в Казахстане произошли изменения в сторону развития демократии. Недавняя инициатива о проведении конституционной реформы не только свидетельствует о дальновидности и невероятной инициативности Главы вашего государства, но и является выполнением данных им много лет назад обещаний о том, что принятие подобных важных государственных решений требует прозрачности.В целом перераспределение властных полномочий другим ветвям власти, представителям народа всегда имеет положительный эффект. Я с огромным нетерпением жду этих изменений, поскольку уже долгое время с восхищением наблюдаю за развитием Казахстана. Решение очень своевременно и приведет к выдающимся результатам.