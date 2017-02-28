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​Дальновидные планы развития
Ануар Калмыков

Посол Казахстана в Афганистане Омиртай Битимов встретился с Президентом ИРА Мохаммадом Ашрафом Гани. Дипломат вручил ему юбилейную медаль «25 лет Независимости Республики Казахстан», а также приглашения на саммиты Шанхайской организации сотрудничества и Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане.

Омиртай Битимов ознакомил лидера Афганистана с ключевыми процессами в Казахстане и инициа­тивами Главы государства, в том числе по перераспределению полномочий между ветвями власти, и основными приоритетами Послания народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Мохаммад Ашраф Гани выразил глубокую признательность Президенту Нурсултану Назарбаеву за почетную награду. Он отметил, что в Афганистане поддерживают дальновидные планы Лидера Казахстана по государственному реформированию, призванные содействовать дальнейшему развитию институтов казахстанского общества.

Посол Казахстана и глава Афганистана также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, рассмотрели пути повышения товарооборота между двумя странами. 

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