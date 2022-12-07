Дальше без команд из Азии

Вслед за Австралией мундиаль покидают и национальные команды Японии и Южной Кореи. Эти три сборные, которые защищали цвета азиатского континента, показали на данном первенстве планеты очень неплохой результат, обыграв таких признанных авторитетов, как Португалия, Германия и Испания. Но вот дальше чемпионат пойдет уже без них, и, скорее всего, традиционно в решающую стадию вновь пробьются команды из Европы и Южной Америки. Шанс изменить расклад есть еще у последней команды из Африки – Марокко, но на ее пути стоят испанцы, которые хотели бы исправить досадную ошибку в виде поражения на групповом этапе от японцев.

Кстати, наибольший шанс выйти в следующий круг от Азии имели как раз футболис­ты из Страны восходящего солнца, которые в 1⁄8 финала сошлись с Хорватией. Японцы даже первыми открыли счет, когда на 44-й минуте после розыгрыша углового успешно реализовал заброс в штрафную нападающий Дайдзэн Маэда. Но балканцы, конечно же, не стали отчаиваться и на 55-й минуте сравняли счет после точного удара головой Ивана Перишича. Основное, а потом и дополнительное время так и завершились со счетом 1:1, а вот уже в серии послематчевых пенальти сильнее оказались именно европейцы. Победу Хорватии с итоговым счетом 3:1 принес голкипер Доминик Ливакович, который сумел отразить сразу три удара футболистов сборной Японии.

Еще меньше повезло Южной Корее, которую экзаменовали пятикратные чемпионы мира – бразильцы. «Селесао» удалось забить два быстрых гола уже к 13-й минуте матча. Вначале отличился Винисиус, а потом пенальти реализовал Неймар. Но на этом «кудесники мяча» не остановились и еще до перерыва смогли забить два дополнительных гола. Забитыми мячами у «пентакампеонов» также отличились Ришарлисон (на 29-й минуте) и Пакета (на 36-й). Все, что смогли сделать в этот день футболисты из Страны утренней свежести, так это забить гол престижа на 76-й минуте усилиями Пэк Сын Хо.