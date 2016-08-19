Спорт
Дамир Рыспаев попросил КХЛ не подвергать его бессрочной дисквалификации
Талгат Исенов
Игрок астанинского "Барыса" Дамир Рыспаев обратился к руководству Континентальной хоккейной лиги с просьбой о снисхождении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт клуба.

В своем покаянном письме хоккеист приносит  "искренние извинения" и выражает "глубокое сожаление" относительно инцидента, который произошел 8 августа во время сорванного из-за его выходки матча "Барыс" – "Куньлунь". Рыспаев попросил руководителей Лиги "не закрывать ему двери в большой хоккей", ибо "играть в КХЛ было детской мечтой".

Рыспаев, не снимая с себя вины за произошедшее, просит заменить бессрочную корпоративную дисквалификацию на "наказание, согласно Регламенту КХЛ" (дисквалификация на определенное количество матчей).

Напомним, что во время матча "Барыс" – "Куньлунь" Дамир Рыспаев совершил нападение на нескольких игроков соперника, последовательно отправляя их на лед. Затем разъяренный тафгай набросился на тех хоккеистов китайской команды, которые сидели на скамейке запасных. Свое поведение Рыспаев объяснил обидой за одноклубника Дастина Бойда, который получил травму в предыдущей игре команд.


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