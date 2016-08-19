Дамир Рыспаев попросил КХЛ не подвергать его бессрочной дисквалификации
Талгат Исенов
Игрок астанинского "Барыса" Дамир Рыспаев обратился к руководству Континентальной хоккейной лиги с просьбой о снисхождении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт клуба.
В своем покаянном письме хоккеист приносит "искренние извинения" и выражает "глубокое сожаление" относительно инцидента, который произошел 8 августа во время сорванного из-за его выходки матча "Барыс" – "Куньлунь". Рыспаев попросил руководителей Лиги "не закрывать ему двери в большой хоккей", ибо "играть в КХЛ было детской мечтой".
Рыспаев, не снимая с себя вины за произошедшее, просит заменить бессрочную корпоративную дисквалификацию на "наказание, согласно Регламенту КХЛ" (дисквалификация на определенное количество матчей).