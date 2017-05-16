Спорт
Дамир Рыспаев прокомментировал предложение участвовать в боях ММА
Чемпион Казахстана Дамир Рыспаев не намерен становиться бойцом смешанных единоборств. Об этом он сказал сайту Шайба.kz.

"В турнире Fight Nights я могу принять участие только в качестве зрителя. Так что если получится, то 19 мая обязательно буду на трибунах "Барыс Арены". Что касается моей спортивной специализации, то она одна – хоккеист", – ответил спортсмен, получивший пожизненную дисквалификацию КХЛ за драку с хоккеистами китайского клуба "Куньлунь Ред Стар". 

При этом, по мнению Рыспаева, в этом году он всем доказал, что может быть не только тем хоккеистом, которого знали по первым двум сезонам в КХЛ. "Мы с командой "Номад" стали чемпионами Казахстана. Благодарен тренерскому штабу, что предоставили шанс проявить свои игровые качества, давали достаточно времени на льду. Не мне ставить себе оценку за сезон. Но если бы спросили, доволен ли я, то однозначно сказал бы, что доволен. Отрабатывал в обороне, отдавал передачи, забивать получалось. При этом за весь сезон – ни одного штрафа за драку или даже грубость", – не без гордости сказал он.

Напомним, глава КХЛ Дмитрий Чернышенко во время визита в Астану 12 мая прокомментировал пожизненную дисквалификацию Дамира Рыспаева, посоветовав ему показывать свои возможности не на льду, а на ринге.

После этого Рыспаев получил предложение выступить на турнире Fight Nights. Генеральный продюсер компании-организатора турниров намерен встретиться с хоккеистом и уговорить участвовать в боях.

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