Свежий выпуск Дамы обгоняют кавалеров 1 июня 2022 г. 9:00 Андрей Кратенко Красивой победой девушек завершилось национальное состязание «Қыз қуу» во время открытия летнего скакового сезона в Северо-Казахстанской области. Вместо поцелуя амазонки дарили джигитам удары камчой. И все это под смех и одобрительные аплодисменты публики. ...В селе Бесколь на ипподроме «Кулагер» состоялось яркое конное шоу в честь открытия нового скакового сезона. В состязаниях участвовали спортсмены не только Северо-Казахстанской, а также Акмолинской, Павлодарской, Костанайской областей, Нур-Султана и Омска. По правилам «Қыз қуу» парень должен догнать девушку, чтобы получить поцелуй. А если не догнал, то уже ему приходится удирать, чтобы стремительная всадница не отстегала камчой. Развитию национальных видов спорта в Северо-Казахстанской области уделяют большое внимание. В прошлом году здесь заработала конная детско-юношеская школа. Занятия в ней бесплатные. На этот раз в забеге на 1 800 метров участвовали восемь всадников. Победителем стала 16-летняя Кайникамал Садвакасова из Петропавловска на чистокровном английском жеребце по кличке Классик Дрим. Тренер Александр Литвинов в победе ученицы не сомневался: – Мы, – сказал он, – приехали в Бесколь не участвовать, а побеждать. Кайникамал – девочка талантливая, трудолюбивая, упорная. Уверен, что это только начало!