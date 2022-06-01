Свежий выпуск
Дамы обгоняют кавалеров
Андрей Кратенко

Красивой победой девушек завершилось национальное состязание «Қыз қуу» во время открытия летнего скакового сезона
в Северо-Казахстанской области.

Вместо поцелуя амазонки дарили джигитам удары камчой. И все это под смех и одоб­рительные аплодисменты пуб­лики.

...В селе Бесколь на ипподроме «Кулагер» состоялось яркое конное шоу в честь открытия нового скакового сезона. В состязаниях участвовали спорт­смены не только Северо-Казах­станской, а также Акмолинской, Павлодарской, Костанайской областей, Нур-Султана и Омска. По правилам «Қыз қуу» парень должен догнать девушку, чтобы получить поцелуй. А если не догнал, то уже ему приходится удирать, чтобы стремительная всадница не отстегала камчой.

Развитию национальных видов спорта в Северо-Казахстанской области уделяют большое внимание. В прошлом году здесь заработала конная детско-юношеская школа. Занятия в ней бесплатные.

На этот раз в забеге на 1 800 метров участвовали восемь всадников. Победителем стала 16-летняя Кайникамал Садвакасова из Петропавловска на чистокровном английском жеребце по кличке Классик Дрим. Тренер Александр Литвинов в победе ученицы не сомневался:

– Мы, – сказал он, – приехали в Бесколь не участвовать, а побеждать. Кайникамал – девочка талантливая, трудолюбивая, упорная. Уверен, что это только начало!

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