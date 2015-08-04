Дамы приглашают офицеров

У этого торжества, выходящего за рамки культурно-развлекательного мероприятия, высокая миссия – поднять патриотический дух молодежи и сформировать положительный имидж военной службы. Командир роты бригады ПВО Министерства обороны капитан Нуркен Темирбаев, чьи подчиненные инициировали организацию такого патриотичного мероприятия, отметил, что сразу поддержал эту идею.
– Сейчас, когда проект состоялся, мы знаем, что можем больше. Наша цель – объединить всех военнослужащих со всего Казахстана.
В выступлении перед участниками член Ассамблеи народа Казахстана Казбек Мансуров заявил, что этот год особенный для всех:
– Мы празднуем 20-летие АНК. Это также год 70-летия Великой Победы. Без нее мы сегодня с вами не собрались бы. И об этом нужно всегда помнить. Нас объединяет общая цель – мирное небо над головой. Наша сила – в единстве.
Офицеры из различных частей Вооруженных сил и Пограничной службы КНБ Алматинского гарнизона в парадной форме с девушками в красочных национальных костюмах кружились в вальсе, словно это было привычное дело. Авторы и идейные вдохновители бала Динмухамед Нуракаев и Ерсен Мендыгалиев из бригады ПВО Министерства обороны рассказали, что репетиции проходили в спортзале одной из школ, а генеральный прогон пришлось делать ночью на улице, под дождем:
– Девушки, которые вышли поддержать нас, – настоящие патриоты. В ночь перед балом лил сильный дождь, но они не испугались. Все промокли до нитки, но никто не ушел, пока все номера не были отточены.
Командир зоны аэромобильных войск лейтенант Саулет Сатов признается, что вначале были сложности, танцевальные па давались с трудом, однако упорство, репетиции и поддержка партнерш помогли справиться со столь необычной задачей.