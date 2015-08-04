Дамы приглашают офицеров Свежий выпуск 448 Оксана ЦУРИК, Алматы

У этого торжества, выходящего за рамки культурно-развлекательного мероприятия, высокая миссия – поднять патриотический дух молодежи и сформировать положительный имидж военной службы. Командир роты бригады ПВО Минис­терства обороны капитан Нуркен Темирбаев, чьи подчиненные инициировали организацию такого патриотичного мероприятия, отметил, что сразу поддержал эту идею.

– Сейчас, когда проект состоялся, мы знаем, что можем больше. Наша цель – объединить всех военнослужащих со всего Казахстана.

В выступлении перед участниками член Ассамб­леи народа Казахстана Казбек Мансуров заявил, что этот год особенный для всех:

– Мы празднуем 20-летие АНК. Это также год 70-летия Великой Победы. Без нее мы сегодня с вами не собрались бы. И об этом нужно всегда помнить. Нас объединяет общая цель – мирное небо над головой. Наша сила – в единстве.

Офицеры из различных частей Вооруженных сил и Пограничной службы КНБ Алматинского гарнизона в парадной форме с девушками в красочных национальных костюмах кружились в вальсе, словно это было привычное дело. Авторы и идейные вдохновители бала Динмухамед Нуракаев и Ерсен Мендыгалиев из бригады ПВО Министерства обороны рассказали, что репетиции проходили в спортзале одной из школ, а генеральный прогон пришлось делать ночью на улице, под дождем:

– Девушки, которые вышли поддержать нас, – настоящие патриоты. В ночь перед балом лил сильный дождь, но они не испугались. Все промок­ли до нитки, но никто не ушел, пока все номера не были отточены.

Командир зоны аэромобильных войск лейтенант Саулет Сатов признается, что вначале были сложности, танцевальные па давались с трудом, однако упорство, репетиции и поддержка партнерш помогли справиться со столь необычной задачей.