Дамы приглашают офицеров

Свежий выпуск
448
Оксана ЦУРИК, Алматы
У этого торжества, выходящего за рамки культурно-развлекательного мероприятия, высокая миссия – поднять патриотический дух молодежи и сформировать положительный имидж военной службы. Командир роты бригады ПВО Минис­терства обороны капитан Нуркен Темирбаев, чьи подчиненные инициировали организацию такого патриотичного мероприятия, отметил, что сразу поддержал эту идею.
– Сейчас, когда проект состоялся, мы знаем, что можем больше. Наша цель – объединить всех военнослужащих со всего Казахстана.
В выступлении перед участниками член Ассамб­леи народа Казахстана Казбек Мансуров заявил, что этот год особенный для всех:
– Мы празднуем 20-летие АНК. Это также год 70-летия Великой Победы. Без нее мы сегодня с вами не собрались бы. И об этом нужно всегда помнить. Нас объединяет общая цель – мирное небо над головой. Наша сила – в единстве.
Офицеры из различных частей Вооруженных сил и Пограничной службы КНБ Алматинского гарнизона в парадной форме с девушками в красочных национальных костюмах кружились в вальсе, словно это было привычное дело. Авторы и идейные вдохновители бала Динмухамед Нуракаев и Ерсен Мендыгалиев из бригады ПВО Министерства обороны рассказали, что репетиции проходили в спортзале одной из школ, а генеральный прогон пришлось делать ночью на улице, под дождем:
– Девушки, которые вышли поддержать нас, – настоящие патриоты. В ночь перед балом лил сильный дождь, но они не испугались. Все промок­ли до нитки, но никто не ушел, пока все номера не были отточены.
Командир зоны аэромобильных войск лейтенант Саулет Сатов признается, что вначале были сложности, танцевальные па давались с трудом, однако упорство, репетиции и поддержка партнерш помогли справиться со столь необычной задачей.

Популярное

Все
Искусство становится все ближе, проникает настолько глубоко, что порой даже не понимаешь, а готов ли ты на такую близость?..
Жильцы талгарских двухэтажек, много лет вынужденные обходиться без центрального отопления, не могут добиться от местных властей решения этой застарелой проблемы
Сельские школьники создали ручной генератор, который может, например, зарядить телефон, когда электричество недоступно
За учебный год алматинские школьники сдали на переработку полторы тысячи тонн отходов
Для более чем 3,7 млн школьников в Казахстане завершился учебный год
По данным ВОЗ, Казахстан занимает лидирующую позицию среди стран Центральной Азии по суициду среди подростков
За 126 тонн гнилых овощей из стабфонда, вывезенных на помойку, уволен глава СПК «Байконур»
Проект цифрового тенге еще на этапе подготовки обрастает фейками и используется мошенниками для обмана граждан
Для обеспечения современной дорожно-транспортной инфраструктурой 22 прилегающих к Астане населенных пунктов в этом году выделено 18 млрд тенге
Международный день защиты детей отмечает Казахстан
Спасибо, что вы с нами
Город без тени
Им нужен свой человек
ШОС планирует расширение
Наш мир глазами ребенка
Последний звонок
Премьер потребовал устранить все нарушения на рынке "Алтын Орда"
Большая перемена
Хлопковые кластеры
Феномен казахского мыслителя
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Разжигание ненависти недопустимо: ЕСПЧ признал законным привлечение к ответственности за чужие комментарии
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Лесной пожар в Абайской области: режим ЧС объявят в Бородулихинском районе
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более тридцати лет жителям села Актасты Ескельдинского района приходится пить воду… из арыка
Третьи сутки борются с огнем в области Абай
В Алматинском театре оперы и балета представили обновленную версию балетного спектакля «Жизель»
"Ауыл аманаты": более 3 млрд тенге выделят области Жетысу
Музей вернул народу имена
Президент вручил орден "Достык" шейху Суруру бен Мухаммеду Аль Нахаяну
В алматинских дворах появились разговорные клубы казахского языка «Үйде сөйле»
Какие бы нововведения ни появлялись в сфере образования, а для подавляющего большинства 25 мая было и остается днем окончания учебы
Двух женщин и ребенка спасли из пожара в Караганде
С начала нынешнего года в области Улытау зарегистрировано более 100 фактов интернет-мошенничества, 39 уголовных дел по данной статье направлено в суд
У 50 абитуриентов нашли смартфоны и шпаргалки на ЕНТ
В Пекине презентовали сборник популярных казахских песен на китайском языке
"Астане угрожает дефицит теплоэнергии" – мажилисмен Саиров
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)

Читайте также

Конструктивное и взаимовыгодное партнерство
Важно каждое имя
Запретить вейпы
ШОС планирует расширение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]