Дамы, ваш выход!

Тридцать представительниц прекрасного пола практически со всех регионов страны приехали в Нур-Султан для освоения азов политической работы.

Подписав Закон «О выборах в Республике Казахстан», Глава государства Касым-Жомарт Токаев определил 30-процентную квоту для женщин и молодежи в избирательных партийных списках. Теперь перед обществом стоит задача по подготовке представительниц прекрасного пола, способных конкурировать с мужчинами на политическом олимпе. В этом году под эгидой Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографичес­кой политике при Президенте РК совместно с Министерством информации и общественного развития, Академией политического менеджмента партии «AMANAT» и при поддержке Фонда им. Конрада Аденауэра запущена образовательная программа «Томирис».

– По поручению Президента создаются новые возможности для женщин, – говорит вице-министр информации и общественного развития Александр Данилов. – В числе инициатив – квотирование партийных спис­ков на центральном и локальном уровнях. Нужно подготовить как можно больше представительниц прекрасного пола к участию в активной общественной и политической жизни страны. Проект «Томирис» нацелен на раскрытие потенциала участниц. Они проходят обучение, тренинги, презентуют проекты. Эта работа будет вестись и дальше. Думаю, в будущем увидим новые лица – жещин – политических лидеров.

Для участия в проекте заявки подали 342 женщины. Из них отбор прошли 30 человек. С 5 по 9 сентября они посещают тренинги, на которых ведущие эксперты рассказывают участницам об основах лидерства, особенностях выборного процесса, о том, как организовать предвыборную кампанию, аспектах коммуникаций и многом другом.

– Каждая из участниц проекта, а это – депутаты, представительницы общественных советов, главы НПО и другие – добилась больших успехов в своем городе, регионе, – отмечает директор Академии политического менеджмента партии «AMANAT» Данияр Мукитанов. – Пройдя специальную подготовку, они смогут выдвигаться на политические должности. А те навыки, которым обучим их на протяжении пяти дней, думаю, помогут им в этом. У нас нет ни целей, ни полномочий кого-то искусственно выбирать и куда-то назначать. Для нас важно другое – чтобы женщины использовали полученные знания себе во благо.

По словам одной из участниц – депутата городского маслихата VII созыва Саны Жандай, которая реализовывала социальные проекты, ведет бизнес, на протяжении долгих лет на политическом олимпе доминировали мужчины. Теперь же, как отмечает собеседница, пришло время женщин.

– В Казахстане, к сожалению, до сих пор наблюдаются проблемы с гендерным равенством. Не секрет, что в политической жизни страны у руля в основном мужчины. Относительно же нас, казахстанок, сложился устойчивый стереотип хранительниц домашнего очага. У нас нет отдельных институтов, которые готовили бы женщин-лидеров для политической арены. Благодаря проекту, думаю, мы освоим основные навыки, – добавила она.

Отметим, что все участницы получат сертификаты, которые станут путевкой для карьерного роста.