​Дань победителям

Строительные работы проводятся при поддержке главы региона Аскара Мырзахметова, который инициировал проект по перевоплощению городского парка, не имевшего капитального ремонта с 80-х годов прошлого столетия, в комплекс истории и культуры, место проведения торжественных патриотических мероприятий и организации культурно-познавательного отдыха горожан. По сообщению пресс-службы акима Тараза, территория парка занимает 150 тыс. квадратных метров и условно разделена на три зоны. На сегодня завершена первая из трех стадий реконструкции объекта, на которую выделено около 370 млн тенге. У главного входа расположился мемориальный комплекс «Подвиг», который включает объемные цифры, напоминающие о начале и конце Великой Отечественной войны, центральную композицию с памятником легендарному полководцу Бауыржану Момышулы и монументальным сооружением «Вечный огонь», перенесенными сюда из других уголков областного центра, Аллея Героев, где на отдельных постаментах установлены таблички с именами 48 ветеранов региона, в том числе 39 Героев Советского Союза и 9 кавалеров ордена Славы, а также мемориальные плиты, сделанные из мрамора и гранита, на которых увековечены имена 105 351 фронтовика из Жамбылской области.
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