​Дань победителям

Строительные работы проводятся при поддержке главы региона Аскара Мырзахметова, который инициировал проект по перевоплощению городского парка, не имевшего капитального ремонта с 80-х годов прошлого столетия, в комплекс истории и культуры, место проведения торжественных патриотичес­ких мероприятий и организации культурно-познавательного отдыха горожан. По сообщению пресс-службы акима Тараза, территория парка занимает 150 тыс. квадратных метров и условно разделена на три зоны. На сегодня завершена первая из трех стадий реконструкции объекта, на которую выделено около 370 млн тенге. У главного входа расположился мемориальный комплекс «Подвиг», который включает объемные цифры, напоминающие о начале и конце Великой Отечественной войны, центральную композицию с памятником легендарному полководцу Бауыржану Момышулы и монументальным сооружением «Вечный огонь», перенесенными сюда из других уголков областного центра, Аллея Героев, где на отдельных постаментах установлены таблички с именами 48 ветеранов региона, в том числе 39 Героев Советского Союза и 9 кавалеров ордена Славы, а также мемориальные плиты, сделанные из мрамора и гранита, на которых увековечены имена 105 351 фронтовика из Жамбылской области.

Как сказала заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации Сара Мадиева, поскольку ранее подобные списки не формировались, а в архивных документах были допущены некоторые неточности, местные власти обратились к жителям страны с просьбой об оказании помощи в восстановлении данных.

– После публикаций в респуб­ликанских СМИ к нам сразу же стали обращаться граждане из разных регионов республики. Отрадно, что люди не остались равнодушными и отнеслись с уважением к памяти павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, – сказала она.

Между тем строители перешли ко второму этапу реконструкции.

– В настоящее время на стадии рассмотрения находится эскиз Зала Славы. Как только его утвердят, рабочие сразу же приступят к возведению, – отметил заместитель акима Тараза Жандос Умирзаков. – По проекту он займет около 1 400 квадратных метров и представляет собой двухэтажный музей боевых подвигов, где основная часть экспозиции будет посвящена Бауыржану Момышулы.

Кроме того, в дополнение к Залу Славы поблизости разобьют Аллеи воинов-интернационалис­тов, ликвидаторов последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и аварии на Чернобыльской атомной элект­ростанции с мемориалом, посвященным им.

Здесь же разместится музей под открытым небом, где будут выставлены образцы военной техники времен борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и войны в Афганистане. Планируется, что всего их будет около десяти, в том числе танк, бронетранспортер, боевая машина пехоты, артиллерийская установка, боевая машина с реактивной сис­темой залпового огня, называемая в народе «катюшей», и другие.

– Министерство обороны РК одобрило нашу инициативу, – сообщил Жандос Умирзаков. – И для организации постоянной выставки военной техники в настоя­щее время для транспортировки готовятся списанные образцы. Как нам пообещали, уже в конце мая они будут предоставлены в наше распоряжение.

На завершающем этапе пре­дусмотрено благоустройство набережной канала Ушбулак, где горожане смогут отдохнуть и приятно провести время.

Кроме того, в парке проложат беговые и велосипедные дорожки. На сегодня ведутся укладка асфальтового покрытия, благоустройство и озеленение территории парка. Всего здесь будет высажено более 520 саженцев, в основном декоративных пород.

Главное предназначение парка, по замыслу главы региона, зак­лючается в том, чтобы местные жители, особенно представители подрастающего поколения, прониклись духом патриотизма, знали и помнили о славных под­вигах своих соотечественников. Во время празднования Дня ­Победы местные жители успели отметить проделанную работу и со словами благодарности обратились к руководству области и города.

Несмотря на то что выполнено около 40% всех запланированных работ, уже сегодня можно сказать, что парк приобрел совершенно иной облик и в ближайшем будущем, несомненно, войдет в список местных достопримечательностей и туристических объектов.

К радости автомобилистов, прилегающая улица Жансугурова, одновременно придающая статус обновленному парку и разгружающая транспортные потоки из центра города в мик­рорайоны, расширилась до четырех полос.

В проекте задействованы около 300 строителей и 50 единиц различной техники. Планируется, что полностью работы будут завершены предстоящей осенью.