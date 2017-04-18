​Дан старт новому журналу

Это первое казахстанское специализированное издание в сфере хореографического искусства. В международную редакционную коллегию журнала, которую возглавила ректор Казахской национальной академии хореографии Алтынай Асылмуратова, вошли ведущие специалисты из зарубежных стран, состав ее будет дополняться новыми именами. В торжественной церемонии презентации приняли участие министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, члены редакционной коллегии журнала, руководители творческих вузов, ученые-искусствоведы.
Гости совершили небольшую экскурсию по Театру «Астана Балет» и Национальной академии хореографии, присутствовали на занятиях студентов. Увидели и репетицию на сцене. Движения танцоров были выразительны и пластичны, создаваемые образы убедительны, и специалисты дали высокую оценку профессионализму артистов казахстанского балета.
– Национальное балетное искусство успешно развивается, – говорил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. – Уверен, что и журнал Arts Academy будет содействовать развитию отечественного хореографического искусства, зарекомендует себя на международном уровне.
Главный редактор Arts Academy Гаухар Алдамбергенова подчеркнула, что это издание со временем станет отличной коммуникативной площадкой, где эксперты разных стран смогут высказать свою профессиональную точку зрения на существующие проблемы, рассказать о своей методике обучения, поделиться впечатлениями о мероприятиях в области искусства.
Старт выпуску нового научного журнала был дан путем разрезания не ленты, как это ожидалось, а красивого торта в виде книги, лицевая часть которого являлась точной копией обложки журнала.
Arts Academy будет выходить один раз в два месяца на трех языках – казахском, английском и русском. Тираж – 5 000 экземпляров. Первый номер журнала состоит из 15 статей, которые вышли в рубриках «Хореография», «Балет», «Театр» и «Музыка».