Свежий выпуск
​Дан старт новому журналу
Максут Иржанов, Астана

Это первое казахстанское специализированное издание в сфере хореографического искусства. В международную редакционную коллегию журнала, которую возг­лавила ректор Казахской национальной академии хореографии Алтынай Асылмуратова, вош­ли ведущие специалисты из зарубежных стран, сос­тав ее будет дополняться новыми именами. В торжественной церемонии презентации приняли участие министр культуры и спорта Арыс­танбек Мухамедиулы, члены редакционной коллегии журнала, руководители творческих вузов, ученые-искусствоведы.

Гости совершили небольшую экскурсию по Театру «Астана Балет» и Национальной академии хореографии, присутствовали на занятиях студентов. Увидели и репетицию на сцене. Движения танцоров были выразительны и пластичны, создаваемые образы убедительны, и специалисты дали высокую оценку профессионализму артистов казах­станского балета.

– Национальное балетное искусство успешно развивается, – говорил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамеди­улы. – Уверен, что и журнал Arts Academy будет содействовать развитию отечественного хореографического искусства, зарекомендует себя на международном уровне.

Главный редактор Arts Academy Гаухар Алдамбергенова подчерк­нула, что это издание со временем станет отличной коммуникативной площадкой, где экс­перты разных стран смогут высказать свою профессиональную точку зрения на существую­щие проб­лемы, рассказать о своей методике обучения, поделиться впечатлениями о мероп­риятиях в облас­ти искусства.

Старт выпуску нового научного журнала был дан путем разрезания не ленты, как это ожидалось, а красивого торта в виде книги, лицевая часть которого являлась точной копией обложки журнала.

Arts Academy будет выходить один раз в два месяца на трех языках – казахском, английском и русском. Тираж – 5 000 экземп­ляров. Первый номер журнала состоит из 15 статей, которые вышли в руб­риках «Хореография», «Балет», «Театр» и «Музыка».

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