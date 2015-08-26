Дан старт уборочной кампании

Главная цель мероприятия, в котором приняли участие свыше 300 аграриев, – обсудить предстоящую уборочную кампанию. День поля начался с экскурсии по полям Северо-Казахстанской сельскохозяйственной опытной станции. Здешние специалисты делились с представителями агроформирований и руководством области своими наблюдениями, исследованиями и новыми методами выращивания пшеницы. – Произрастающие у нас различные сорта пшеницы отечественной селекции отличаются высоким качеством. Опыты ведутся порядка 40 лет. Выращиваем мы также картофель четырех сортов и гречиху, – рассказала научный консультант опытной станции Ольга Гаас. Аграрии, в свою очередь, обсудили перспективы и экономическую выгоду этих культур. Осмотрев поля и технику, сельхозтоваропроизводители также побывали на выставке животных и птиц, выращиваемых в Северо-Казахстанской области. Здесь были представлены все породы крупного рогатого скота. Среди них – ангусы, казахская белоголовая, лимузины. По соседству находились загоны, где демонстрировались лошади-тяжеловозы, скакуны, быки, бараны. Затем участникам совещания был показан комбайн, собранный на заводе «Казтехмаш» в Петропавловске. Технику нового поколения испытал и глава региона. Также руководители агроформирований могли ознакомиться с другими сельскохозяйственными агрегатами отечественного и зарубежного производства. На семинаре-совещании под председательством главы региона подвели итоги дня. Открывая встречу, аким СКО отметил, что в текущем году, по прогнозам хлеборобов, область должна получить хороший урожай. Благодаря господдержке североказахстанцы своевременно провели посевную кампанию, организовали защиту посевов, приобрели необходимое количество ГСМ и обновили машинно-тракторный парк. – С учетом того, что область находится в зоне рискованного земледелия, важно максимально использовать каждый погожий день, строго соблюдать сроки уборки, а также учитывать погодные условия и иные факторы, влияющие на ее качество. В 2015 году регион экспортировал в страны дальнего и ближнего зарубежья порядка 2 миллионов тонн зерна и более 200 тысяч тонн семян масличных культур. Сегодня важно сохранить эту динамику и, безусловно, обеспечить высокое качество нашей продукции, – подчеркнул в своем выступлении Е. Султанов. О состоянии посевов зерновых и готовности к уборочной кампании доложил заместитель акима области Айдарбек Сапаров. По его словам, прогноз на 2015 год – неплохой. Сбор, по предварительным подсчетам, составит порядка 6 млн тонн зерна. Как отметил руководитель областного управления сельского хозяйства Кайрат Омаров, для приемки и хранения зерна в регионе имеются 53 лицензированных хлебоприемных предприятия. – На сегодня готовность техники составляет 99%. Обеспеченность дизельным топливом – 96%. Всего в уборке будет задействовано 9 тысяч комбайнов, из низ 3 тысячи – высокопроизводительные. При нормальных погодных условиях в течение 20–25 дней планируем собрать весь урожай, – пояснил Кайрат Омаров. Однако обеспокоенность у сельхозтоваропроизводителей вызывает метеопрогноз. По данным синоптиков, в ближайшие дни ожидаются дожди, похолодание и первые заморозки в начале сентября. В завершение встречи вице-министр сельского хозяйства Сапархан Омаров пожелал аграриям плодотворной работы и хорошего урожая.
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