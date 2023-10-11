Дань уважения истории Свежий выпуск 11 октября 2023 г. 0:00 44 Роза Абилова, председатель маслихата Илийского района Алматинской области Декларация о государственном суверенитете Казахстана положила начало самостоятельному развитию нашей страны. Осенью 1990-го, 33 года назад, наша страна объявила миру о своей независимости. Большинством голосов депутаты Верховного совета республики приняли исторический документ – «Декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР», в которой были закреплены принципы территориальной целостности, неделимости и неприкосновенности молодого государства. Сегодня благодаря политической воле Президента страны мы вновь празднуем 25 октября как День Республики. Восстановлена историческая значимость этой знаменательной для всех казахстанцев даты. Лично для меня День Республики – дань уважения истории, свидетелю прошлого и живой памяти. Этот праздник олицетворяет собой первый шаг к обретению независимости Казахстана. Декларация о государственном суверенитете позволила нашей стране самостоятельно принимать важные политические решения. С принятием документа казахстанцы обрели свободу, уверенность в завтрашнем дне и благополучие в сегодняшнем. День Республики стал всенародным праздником, объединившим всех жителей Казахстана независимо от их национальной принадлежности, вероисповедания, культуры. На мой взгляд, каждый гражданин страны должен любить и почитать историю своего государства и народа, укреплять мир, дружбу и сотрудничество между разными этносами и конфессиями. Мы стремимся к развитию, прогрессу, желаем благополучия своей Родине. Что может быть ценнее этого? Независимость – это возможность уверенно идти вперед, к новым достижениям. Путь, пройденный нами за 33 года, не был усыпан розами. В начале 90-х мы сами были молодыми, но я отчетливо помню ситуацию, царившую на улицах казахстанских городов и сел. Из-за разрыва хозяйственных связей между республиками бывшего СССР закрылось много заводов и фабрик, резко вырос уровень безработицы. Картина была удручающей: пустые прилавки в магазинах, бесконечные очереди за продуктами питания, которые отпускались исключительно по талонам. Когда чьи-то знакомые и родственники выезжали за границу в развитые страны, то привозили фотографии не местных исторических достопримечательностей, а снимки витрин супермаркетов, наполненных большим ассортиментом товаров в красивых упаковках. Это была такая диковинка для нас! В то время многие казахстанцы пребывали в растерянности, не знали, на что жить и как заработать. Государству нечем было платить зарплаты бюджетникам и пенсии старикам. Те, у кого оставались денежные сбережения в советских еще рублях, лихорадочно искали варианты, как обменять их на тенге. Курс «деревянного» к доллару падал не по дням, а по часам. Инфляция росла, как на дрожжах... Мы должны помнить тяжелые годы становления суверенного Казахстана и ценить то, что имеем сегодня. Слова «дефицит» и «блат» напрочь исчезли из нашего лексикона. Работают программы по созданию малого бизнеса, приобретению жилья, выдаются субсидии на развитие фермерских хозяйств. Для талантливой молодежи создаются социальные лифты, имеется множество возможностей для получения качественных знаний. В любой отрасли и сфере можно добиться успеха, главное – не лениться. К примеру, я в начале 2000-х создала общественное объединение детско-подростковых клубов «Болашақ». Ежегодно более двух тысяч ребят из сел Илийского района совершенно бесплатно занимались в наших творческих кружках и секциях. При этом мы не получали денег от государства. Да, было трудно, иногда руки опускались, хотелось все бросить, но нами двигала благая идея – создать атмосферу, позволяющую раскрыть таланты детей, сделать их умнее, счастливее, духовно и нравственно чище. Мы разрабатывали проекты, выигрывали гранты, привлекали на помощь неравнодушных людей. Нужно было направить энергию молодых в созидательное русло, и у нас это получилось. Безусловно, в череде государственных праздников День Республики занимает особое место. Уверена, казахстанцы полны надежд, что осуществляемые нынче преобразования достигнут своей цели, а наше общество продолжит двигаться вперед, к развитию и процветанию!