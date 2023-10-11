Осенью 1990-го, 33 года назад, наша страна объявила миру о ­своей независимости. Большинством голосов депутаты Верховного совета республики приняли ­исторический документ – «Декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР», в которой были закреплены принципы территориальной целостности, неделимости и неприкосновенности молодого государства.

Сегодня благодаря ­политической воле Президента страны мы вновь празднуем 25 октября как День ­Республики. Восстановлена историческая значимость этой знаменательной для всех казахстанцев даты.

Лично для меня День Республики – дань уважения истории, свидетелю прошлого и живой памяти. Этот праздник олицетворяет собой первый шаг к обретению независимости Казахстана. Декларация о государственном суверенитете позволила нашей стране самостоя­тельно принимать важные политические решения. С принятием документа казахстанцы обрели свободу, уверенность в завтрашнем дне и благополучие в сегодняшнем.

День Республики стал всенародным праздником, объединившим всех жителей Казахстана независимо от их национальной принадлежности, вероисповедания, культуры. На мой взгляд, каждый гражданин страны должен любить и почитать историю своего государства и народа, укреплять мир, дружбу и сотрудничество между разными этносами и конфессиями.

Мы стремимся к развитию, прогрессу, желаем благополучия ­своей Родине. Что может быть ценнее этого? Независимость – это возможность уверенно идти вперед, к новым достижениям.

Путь, пройденный нами за 33 года, не был усыпан розами. В начале 90-х мы сами были молодыми, но я отчетливо помню ситуацию, царившую на улицах казахстанских городов и сел. Из-за разрыва хозяйственных связей между республиками бывшего СССР закрылось много заводов и фабрик, резко вырос уровень безработицы.

Картина была удручающей: пус­тые прилавки в магазинах, бесконечные очереди за продуктами питания, которые отпускались исключительно по талонам. Когда чьи-то знакомые и родственники выезжали за границу в развитые страны, то привозили фотографии не местных исторических достопримечательностей, а снимки вит­рин супермаркетов, наполненных большим ассортиментом товаров в красивых упаковках. Это была такая диковинка для нас!

В то время многие казахстанцы пребывали в растерянности, не знали, на что жить и как заработать. Государству нечем было платить зарплаты бюджетникам и пенсии старикам. Те, у кого оставались денежные сбережения в советских еще рублях, лихорадочно искали варианты, как обменять их на тенге. Курс «деревянного» к доллару падал не по дням, а по часам. Инфляция росла, как на дрожжах...

Мы должны помнить тяжелые годы становления суверенного Казахстана и ценить то, что имеем сегодня. Слова «дефицит» и «блат» напрочь исчезли из нашего лексикона. Работают программы по соз­данию малого бизнеса, приобретению жилья, выдаются субсидии на развитие фермерских хозяйств. Для талантливой молодежи создаются социальные лифты, имеется множест­во возможностей для получения качественных знаний.

В любой отрасли и сфере можно добиться успеха, главное – не лениться. К примеру, я в начале 2000-х создала общественное объе­динение детско-подростковых клубов «Болашақ». Ежегодно более двух тысяч ребят из сел Илийского райо­на совершенно бесплатно занимались в наших творческих кружках и секциях. При этом мы не получали денег от государства.

Да, было трудно, иногда руки опус­кались, хотелось все бросить, но нами двигала благая идея – соз­дать атмосферу, позволяющую раскрыть таланты детей, сделать их умнее, счастливее, духовно и нравственно чище. Мы разрабатывали проекты, выигрывали гранты, привлекали на помощь неравнодушных людей. Нужно было направить энергию молодых в созидательное русло, и у нас это получилось.

Безусловно, в череде государственных праздников День Рес­публики занимает особое место. Уверена, казахстанцы полны на­дежд, что осуществляемые нынче преобразования достигнут своей цели, а наше общество продолжит двигаться вперед, к развитию и процветанию!