Дань уважения истории

Свежий выпуск
44
Роза Абилова, председатель маслихата Илийского района Алматинской области

Декларация о государственном суверенитете Казахстана положила начало самостоятельному развитию нашей страны.

Осенью 1990-го, 33 года назад, наша страна объявила миру о ­своей независимости. Большинством голосов депутаты Верховного совета республики приняли ­исторический документ – «Декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР», в которой были закреплены принципы территориальной целостности, неделимости и неприкосновенности молодого государства.

Сегодня благодаря ­политической воле Президента страны мы вновь празднуем 25 октября как День ­Республики. Восстановлена историческая значимость этой знаменательной для всех казахстанцев даты.

Лично для меня День Республики – дань уважения истории, свидетелю прошлого и живой памяти. Этот праздник олицетворяет собой первый шаг к обретению независимости Казахстана. Декларация о государственном суверенитете позволила нашей стране самостоя­тельно принимать важные политические решения. С принятием документа казахстанцы обрели свободу, уверенность в завтрашнем дне и благополучие в сегодняшнем.

День Республики стал всенародным праздником, объединившим всех жителей Казахстана независимо от их национальной принадлежности, вероисповедания, культуры. На мой взгляд, каждый гражданин страны должен любить и почитать историю своего государства и народа, укреплять мир, дружбу и сотрудничество между разными этносами и конфессиями.

Мы стремимся к развитию, прогрессу, желаем благополучия ­своей Родине. Что может быть ценнее этого? Независимость – это возможность уверенно идти вперед, к новым достижениям.

Путь, пройденный нами за 33 года, не был усыпан розами. В начале 90-х мы сами были молодыми, но я отчетливо помню ситуацию, царившую на улицах казахстанских городов и сел. Из-за разрыва хозяйственных связей между республиками бывшего СССР закрылось много заводов и фабрик, резко вырос уровень безработицы.

Картина была удручающей: пус­тые прилавки в магазинах, бесконечные очереди за продуктами питания, которые отпускались исключительно по талонам. Когда чьи-то знакомые и родственники выезжали за границу в развитые страны, то привозили фотографии не местных исторических достопримечательностей, а снимки вит­рин супермаркетов, наполненных большим ассортиментом товаров в красивых упаковках. Это была такая диковинка для нас!

В то время многие казахстанцы пребывали в растерянности, не знали, на что жить и как заработать. Государству нечем было платить зарплаты бюджетникам и пенсии старикам. Те, у кого оставались денежные сбережения в советских еще рублях, лихорадочно искали варианты, как обменять их на тенге. Курс «деревянного» к доллару падал не по дням, а по часам. Инфляция росла, как на дрожжах...

Мы должны помнить тяжелые годы становления суверенного Казахстана и ценить то, что имеем сегодня. Слова «дефицит» и «блат» напрочь исчезли из нашего лексикона. Работают программы по соз­данию малого бизнеса, приобретению жилья, выдаются субсидии на развитие фермерских хозяйств. Для талантливой молодежи создаются социальные лифты, имеется множест­во возможностей для получения качественных знаний.

В любой отрасли и сфере можно добиться успеха, главное – не лениться. К примеру, я в начале 2000-х создала общественное объе­динение детско-подростковых клубов «Болашақ». Ежегодно более двух тысяч ребят из сел Илийского райо­на совершенно бесплатно занимались в наших творческих кружках и секциях. При этом мы не получали денег от государства.

Да, было трудно, иногда руки опус­кались, хотелось все бросить, но нами двигала благая идея – соз­дать атмосферу, позволяющую раскрыть таланты детей, сделать их умнее, счастливее, духовно и нравственно чище. Мы разрабатывали проекты, выигрывали гранты, привлекали на помощь неравнодушных людей. Нужно было направить энергию молодых в созидательное русло, и у нас это получилось.

Безусловно, в череде государственных праздников День Рес­публики занимает особое место. Уверена, казахстанцы полны на­дежд, что осуществляемые нынче преобразования достигнут своей цели, а наше общество продолжит двигаться вперед, к развитию и процветанию!

Популярное

Все
«Барыс» побеждает, «Арлан» не проигрывает!
Укреплять сотрудничество
Совет да любовь!
Закружилась листва золотая
Стимулировать бизнес, развивать производство
Возрожденный праздник
Возрожденный из пепла
Все нужное – детям
Удары грома и могущество ветра
Дань уважения истории
Земельный гешефт
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Ни дня без камеры
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Не убивайте детство
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Авиаторы и логисты обсудили будущее авиаперевозок в Казахстане
Девушка выпала из окна многоэтажки в Астане
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области

Читайте также

Закружилась листва золотая
Удары грома и могущество ветра
Совет да любовь!
Возрожденный из пепла

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]