Дань уважения матери: в Актобе построили центр духовно-нравственного воспитания "Анаға тағзым"

Общество
Жанат Тукпиев
Фото: пресс-служба акима Актюбинской области
В Актобе рамках республиканского слета матерей состоялось открытие первого в Казахстане центра духовно-нравственного воспитания "Анаға тағзым", сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

В торжественной церемонии приняли участие народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова, Герой Социалистического Труда Вера Сидорова, уполномоченный по правам ребенка РК Сауле Айтбаева, академик НАН РК Раиса Кузденбаева, этнограф Зейнеп Ахметова, известная поэтесса и журналист Марфуга Айтхожина, заслуженный деятель РК Алтыншаш Жаганова.



Уникальный проект реализован в рамках акции "Туған жерге тағзым" за счет средств спонсоров и жителей области. Стоимость центра, возведенного в виде белоснежного платка матери, составляет 350 миллионов тенге.



"Открытие данного комплекса – это дань уважения матерям, дочерям казахского народа, имена которых для каждого из нас являются священными и бесценными. Отныне подвески "Алтын алқа" и "Күміс алқа" многодетным матерям мы будем вручать именно здесь. Хочу сказать, что для актюбинских матерей, внесших значимый вклад в развитие региона и укрепление семейных ценностей, мы готовим нагрудной знак "Ана даңқы". Его получат самые достойные, жизнь которых служит примером для других. Уверен, что комплекс "Анаға тағзым" станет поистине духовным центром и будет играть огромную роль в воспитании подрастающего поколения", – подчеркнул аким области Бердыбек Сапарбаев на церемонии открытия.



Деятельность центра будет направлена на усиление роли женщин в семье, воспитание будущих матерей с учетом традиций и обычаев казахского народа. Здесь будут вести образовательно-воспитательную работу подрастающего поколения, работать кабинеты психологической разгрузки и консультаций, прикладного искусства, общего развития, музыкального воспитания, стилистики и дизайна, семейного тренинга и другие виды деятельности, что позволит развивать у молодежи необходимые в современном обществе ценностные ориентиры.

"Мы очень рады, что в строительстве центра приняли участие многие жители Актюбинской области. Более 200 человек направили со своих личных счетов личные деньги. Это были 2 тысячи, 50 тысяч, миллионы тенге. Также более 300 предприятий перечислили средства. Больше всего хочу поблагодарить районы – Мугалжарский и Шалкарский. Производственные коллективы данных районов направили однодневные зарплаты", – сообщила заместитель акима Актобе Кульпаршин Айдарханова.







В ходе экскурсии гости осмотрели национальный музей, экспозиционный зал, где посетители смогут ознакомиться с жизнью и подвигами ярких представительниц казахского народа, оставивших важный след в истории нашей страны.

Здесь же делегаты слета посетили выставку областного музея "Шедевры Актюбинского края", кабинеты психологической разгрузки и консультаций, прикладного искусства, общего развития, музыкального воспитания, стилистики и дизайна. По завершении мероприятия были посажены первые ели на будущей Аллее матерей.

Напомним, Слет матерей "Анаға тағзым" проходит в рамках реализации программы "Рухани жаңғыру" в целях повышения социальной роли и статуса женщин в обществе, привлечения внимания государственных органов и общества к проблемам современной семьи, материнства и детства, развития демографической политики.

В форуме участвуют 1200 представителей общественности, государственных органов, НПО, бизнес-структур со всех регионов страны.

Популярное

Все
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Добрая традиция – помогать
Молодежь в активе
Всегда придут на помощь
Мечтает о спортивных победах
В духе всеобъемлющего сотрудничества
Видеть в танце призвание
Организовано дежурство вертолетов
Моя ДНК – наше богатство
В авангарде мировых стандартов
Вручены государственные награды от имени Президента
Единство и согласие – фундаментальные ценности
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Одуванчики не отменить
Объединение истинных патриотов
Обращать различия в силу
Лад в семье, мир – в общем доме
Выбор Оксаны Зинченко
Инвестиции в успех
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 30 апреля 2026 года № 78-НП
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Социализация без барьеров
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Поздравили фронтового связиста
Для достижения общих целей
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Образование как фундамент для развития всех сфер деятельности
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Между Казахстаном и Оманом подписано Соглашение об инвестсотрудничестве
Расширение торговых связей обсудили в Кабмине с Генсеком ОЭС
Самую дорогую дорогу в мире строит Франция
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Наши юниоры пишут мировую историю
Помогут цифровые технологии
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку

Читайте также

Вручены государственные награды от имени Президента
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Даны конкретные поручения
«Сад памяти» зацветет в Астане

