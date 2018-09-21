Дань уважения матери: в Актобе построили центр духовно-нравственного воспитания "Анаға тағзым"

Фото: пресс-служба акима Актюбинской области
В Актобе рамках республиканского слета матерей состоялось открытие первого в Казахстане центра духовно-нравственного воспитания "Анаға тағзым", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.
В торжественной церемонии приняли участие народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова, Герой Социалистического Труда Вера Сидорова, уполномоченный по правам ребенка РК Сауле Айтбаева, академик НАН РК Раиса Кузденбаева, этнограф Зейнеп Ахметова, известная поэтесса и журналист Марфуга Айтхожина, заслуженный деятель РК Алтыншаш Жаганова.
Уникальный проект реализован в рамках акции "Туған жерге тағзым" за счет средств спонсоров и жителей области. Стоимость центра, возведенного в виде белоснежного платка матери, составляет 350 миллионов тенге.
"Открытие данного комплекса – это дань уважения матерям, дочерям казахского народа, имена которых для каждого из нас являются священными и бесценными. Отныне подвески "Алтын алқа" и "Күміс алқа" многодетным матерям мы будем вручать именно здесь. Хочу сказать, что для актюбинских матерей, внесших значимый вклад в развитие региона и укрепление семейных ценностей, мы готовим нагрудной знак "Ана даңқы". Его получат самые достойные, жизнь которых служит примером для других. Уверен, что комплекс "Анаға тағзым" станет поистине духовным центром и будет играть огромную роль в воспитании подрастающего поколения", – подчеркнул аким области Бердыбек Сапарбаев на церемонии открытия.
Деятельность центра будет направлена на усиление роли женщин в семье, воспитание будущих матерей с учетом традиций и обычаев казахского народа. Здесь будут вести образовательно-воспитательную работу подрастающего поколения, работать кабинеты психологической разгрузки и консультаций, прикладного искусства, общего развития, музыкального воспитания, стилистики и дизайна, семейного тренинга и другие виды деятельности, что позволит развивать у молодежи необходимые в современном обществе ценностные ориентиры.
"Мы очень рады, что в строительстве центра приняли участие многие жители Актюбинской области. Более 200 человек направили со своих личных счетов личные деньги. Это были 2 тысячи, 50 тысяч, миллионы тенге. Также более 300 предприятий перечислили средства. Больше всего хочу поблагодарить районы – Мугалжарский и Шалкарский. Производственные коллективы данных районов направили однодневные зарплаты", – сообщила заместитель акима Актобе Кульпаршин Айдарханова.
В ходе экскурсии гости осмотрели национальный музей, экспозиционный зал, где посетители смогут ознакомиться с жизнью и подвигами ярких представительниц казахского народа, оставивших важный след в истории нашей страны.
Здесь же делегаты слета посетили выставку областного музея "Шедевры Актюбинского края", кабинеты психологической разгрузки и консультаций, прикладного искусства, общего развития, музыкального воспитания, стилистики и дизайна. По завершении мероприятия были посажены первые ели на будущей Аллее матерей.
Напомним, Слет матерей "Анаға тағзым" проходит в рамках реализации программы "Рухани жаңғыру" в целях повышения социальной роли и статуса женщин в обществе, привлечения внимания государственных органов и общества к проблемам современной семьи, материнства и детства, развития демографической политики.
В форуме участвуют 1200 представителей общественности, государственных органов, НПО, бизнес-структур со всех регионов страны.