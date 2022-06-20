Дань уважения матери

Уникальный музей выдающихся мам «Ардақты ана» пополнился еще одной экспозицией. Новый стенд посвящен известному в Туркестанской области общественному деятелю Рысалат Ахметовой.

Эта женщина вошла в историю бывшей Южно-Казахстанской, а ныне Туркестанской области тем, что стала первым председателем областного женсовета, который возглавляла до 2016 года. Рысалат Сафибековна внесла весомый вклад в защиту женщин и детей, долгие годы руководя Комитетом по делам женщин области, имеет многочис­ленные государственные награды.

На сегодняшний день посетителям необычного музея, открывшегося в апреле текущего года как филиал Областного краеведческого музея в селе Аксукент Сайрамского района, представлены личные вещи, документы, фото­графии и автобиографии 39 выдающихся женщин облас­ти – матерей, не только родивших и воспитавших известных в Казахстане личностей, но и оставивших яркий след в различных сферах деятельности, развитии региона и страны в целом.

В планах музея – постоян­но расширяться, предоставляя жителям области возможность узнавать о жизни замечательных женщин края, а молодежи – учиться на их примере.