Статьи Дань уважения матери 20 июня 2022 г. 0:42 Ирина Притула, Туркестанская область Уникальный музей выдающихся мам «Ардақты ана» пополнился еще одной экспозицией. Новый стенд посвящен известному в Туркестанской области общественному деятелю Рысалат Ахметовой. Эта женщина вошла в историю бывшей Южно-Казахстанской, а ныне Туркестанской области тем, что стала первым председателем областного женсовета, который возглавляла до 2016 года. Рысалат Сафибековна внесла весомый вклад в защиту женщин и детей, долгие годы руководя Комитетом по делам женщин области, имеет многочисленные государственные награды. На сегодняшний день посетителям необычного музея, открывшегося в апреле текущего года как филиал Областного краеведческого музея в селе Аксукент Сайрамского района, представлены личные вещи, документы, фотографии и автобиографии 39 выдающихся женщин области – матерей, не только родивших и воспитавших известных в Казахстане личностей, но и оставивших яркий след в различных сферах деятельности, развитии региона и страны в целом. В планах музея – постоянно расширяться, предоставляя жителям области возможность узнавать о жизни замечательных женщин края, а молодежи – учиться на их примере. Пред. След. Пред. След.