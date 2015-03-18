Дана положительная оценка Ольга ФАЙНШТЕЙН

Как сообщила пресс-служба омбудсмена, целью встречи стало обсуждение двустороннего сотрудничества между учреждением уполномоченного по правам человека и управлением верховного комиссара ООН по правам человека.

А. Шакиров проинформировал коллегу об итогах своего визита в Женеву в марте 2015 года, о проведенных там встречах с руководителями международных организаций, в том числе управления верховного комиссара по правам человека. Региональный представитель ООН была ознакомлена с принимаемыми мерами по реализации рекомендаций, данных Казахстану Советом ООН по правам человека в ходе второго цикла Универсального периодического обзора, а также в Комитете ООН против пыток.

Положительно оценив проходящие на постоянной основе двусторонние встречи, А. Шакиров высказал пожелание о необходимости активизации сотрудничества регионального правозащитного офиса ООН с учреждением омбудсмена.

В свою очередь Э. да Кошта подтвердила положительную оценку деятельности казахстанского уполномоченного по правам человека, обратив внимание на важность предоставляемой им информации для понимания ситуации в стране. Представитель верховного комиссара ООН согласилась с целесообразностью продолжения двустороннего взаимодействия.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы, касающиеся деятельности омбудсмена в сфере эффективной реализации конституционных прав граждан, в том числе социальных, экономических, трудовых, жилищных.



