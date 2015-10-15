Свежий выпуск Дана положительная оценка Ольга ФАЙНШТЕЙН

Как сообщила пресс-служба омбудсмена, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся обеспечения прав человека в Казахстане, имплементации обязательств в данной сфере, взаимодействия госорганов и гражданского общества, а также по другим актуальным проблемам.

Уполномоченный проинформировал посла о работе национального правозащитного учреждения, дал детальную характеристику поступающим жалобам на нарушения прав, рассказал об основных направлениях деятельности института омбудсмена, остановившись на его роли и месте в государственно-правовой системе страны. Омбудсмен РК также особо отметил, что сотрудничество с иностранными коллегами позволяет, изучая накопленные ими правозащитные практики, внедрять лучшие из них.

Нидерландский дипломат положительно оценил работу учреждения омбудсмена в Казахстане, отметив важность представляемой им информации в понимании правозащитных вызовов в стране. Он также рассказал о политике Нидерландов в области прав человека и ее приоритетах.

Было отмечено, что для решения многих существенных вопросов в данной сфере необходима совместная работа правозащитников в международном формате. По итогам встречи стороны выразили намерение всемерно укреплять плодотворное взаимодействие.



