Дана высокая оценка Свежий выпуск 470

В ходе презентации Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова отметила уникальность доклада комиссии и обратила внимание на рекомендации, направленные на совершенствование механизмов взаимодействия правоохранительных органов с НПО в сфере борьбы с торговлей людьми, а также на оказание специальных социальных услуг жертвам трафика, сообщила пресс-служба Главы государства.

В презентации доклада приняли участие руководители центральных государственных органов, представители органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, правоохранительных органов, ученые-правоведы, руководители международных организаций и дип­ломатических представительств, аккредитованных в Казахстане, представители адвокатуры, нотариата, организаций образования, науки и культуры, здравоохранения, бизнеса и средств массовой информации.

Доклад представляли члены и экс­перты комиссии Тастемир Абишев, Виталий Воронов, Нурила Шаханова, Раиса Юрченко и Зульфия Байсакова, которые ответили на вопросы участников и гостей презентации.

На презентации отмечалось, что доклад содержит сравнительный анализ национального законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты прав жертв торговли людьми в соответствии с нормами международных договоров, ратифицированных Казахстаном.

В нем дана оценка деятельности уполномоченных государственных органов; обозначены конкретные шаги по дальнейшему совершенствованию механизмов защиты социально-экономических, трудовых и культурных прав уязвимых слоев населения в соответствии с нормами Конституции и международными стандартами.

Также во время мероприятия выступили министр иностранных дел Ерлан Идрисов, председатель Комиссии по правам человека Куаныш Султанов, министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова, глава Миссии МОМ в Центральной Азии Деян Кесерович, заместитель главы представительства Европейского союза в РК Камен Величков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Казахстане Кэролин Браун, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Казахстане Джордж Крол, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегии в Казахстане Оле Йохан Берной.

Выступавшие эксперты дали высокую оценку положениям специального доклада Комиссии по правам человека и отметили начавшуюся практическую реализацию их рекомендаций Правительством и Парламентом.



