Данэлия Тулешова победила в конкурсе "Голос. Дiти"

Юная казахстанская исполнительница Данэлия Тулешова стала победительницей украинского вокального конкурса "Голос. Дiти", сообщает Inform.kz со ссылкой на пресс-секретаря молодой артистки Татьяну Синенко.
"Да, Данэлия выиграла", – сказала Синенко корреспонденту агентства по телефону.
Финал и суперфинал конкурса прошли вечером 17 декабря . В прямом эфире были озвучены итоги голосования, проведенного путем телефонных звонков и смс, которые определили победителем Данэлию Тулешову.
В финале Данэлии предстояло состязание с пятью подопечными наставников Наталии Могилевской, группы "Время и стекло" и Monatik. В итоге зрители услышали 5 песен в исполнении талантливой казахстанской певицы: гимн шоу "Голос.Дети" и "Батькам" совместно с остальными участниками, написанные Monatik специально для финала, "Spectrum" Florence, "Мудрые деревья" совместно с Monatik и Нино Басилая в финальном выступлении и "Не твоя война" группы "Океан Эльзы" в суперфинале, рассказала пресс-секретарь.
Она отметила, что малышка растрогала зрителей и наставников глубиной и искренностью исполнения. А композиция "Не твоя война" заставила плакать большую часть зала, в том числе наставника Данэлии – Monatik и участницу дуэта "Время и стекло" Надю Дорофееву.
"Данэлия нереальная, космическая. Хочется тебя потрогать. Ты невероятна. Попрошу у президента Украины гражданство для тебя", – отметила после одного из выступлений наставник Наталия Могилевская.
"Я горд, что в моей команде такие дети. Данэлия – это находка этого сезона. Если говорить об артистах мирового уровня, я ее вижу именно такой. Даня первый претендент на победу в этом шоу", – отметил после выступления наставник Данэлии Monatik.
"Голос" – это моя детская мечта. Когда люди увидели мое выступление, многие стали мне писать и это очень приятно. Спасибо, что вы в меня поверили", – поделилась Данэлия.
Напомним, украинское шоу "Голос. Дiти" стартовало 5 ноября, тогда после слепых прослушиваний десятилетняя казахстанская певица Данэлия Тулешова стала одним из фаворитов проекта, за короткий срок собрав более 6 миллионов просмотров в YouTube. Победитель 4 сезона "Голос. Діти" Данэлия Тулешова получила 3-месячную ротацию на радио, а также путешествие на уикенд в Disneyland Paris.
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